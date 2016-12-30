30.12.2016 15:08 DİKA ve BTSO'dan madde bağımlıları için proje

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Batman Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) işbirliği ile madde bağımlısı 150 gencin rehabilite edilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Ülkesine Katma Değer Katan Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik ile Güzel Bir Geleceğe' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Batman Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) işbirliği ile madde bağımlısı 150 gencin rehabilite edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ülkesine Katma Değer Katan Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik ile Güzel Bir Geleceğe" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.



Yeni Kültür Merkezinde yapılan tanıtım toplantısında konuşan, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Batman'da 150 gencin çeşitli eğitimlerden geçerek rehabilite edileceği projenin tutarının 225 bin avro olduğunu dile getirerek, TÜİK verilerine göre en çok madde bağımlısının bulunduğu bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu vurguladı. Gençleri önemsediklerini aktaran Altındağ, "Bölgede 13-20 yaş grubu müthiş bir potansiyel var. Bu potansiyel ya madde bağımlısıdır ya da terörün kucağında. Tabii ki bizler alternatif üretmek zorundayız. Bu proje önemli. En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır" dedi.



"Gençler işe yerleştirilecek"



Batman Valisi Ahmet Deniz ise, terör örgütlerinin uyuşturucudan ciddi gelirler elde ettiğini belirterek, "Maalesef çocuklarımızın zehirlenmesinde en büyük rol hain PKK terör örgütündedir. İşte Lice'de gördük. Milyonlarca kök uyuşturucuyu asker ve korucular söktü. Bu bir gerçek. Onun için terör azaldıkça uyuşturucu da azalacak. Terörle mücadelemiz neyse uyuşturucu ile de aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız" diye konuştu.



Deniz, proje kapsamında 150 gencin eğitimden geçeceğini ve TSO tarafından işe yerleştirileceğini bildirerek, kentin güzel çalışmalarla anılmasını istediklerini kaydetti.



Toplantıya, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, TSO Başkanı Kadir Demir, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

