11.01.2017 13:27 DİKA'dan bilgilendirme toplantıları

Genel merkezi Mardin'de bulunan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Gaziantep, Adana ve Mersin'de Cazibe Merkezleri Programları çerçevesinde bilgilendirme toplantıları düzenledi.



DİKA TRC3 Bölgesi dışında yaşayan işadamlarının bölgeye yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla Başbakanın açıkladığı Cazibe Merkezleri Programı hakkında Gaziantep, Adana ve Mersin'de bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Toplantıların gerçekleştirildiği illerdeki mevcut yatırımcıların yanı sıra, yatırımcı adaylarının da davet edildiği toplantılara, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Bölgemiz dışında yaşayan işadamı hemşerilerimizi Bölgemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bölgemize gelmek isteyen yatırımcılarımıza her türlü gereksinimde yanlarında olacağımızı hissettireceğiz" dedi.



Bölgeye yapılan her bir yatırımın başta istihdam olmak üzere bölgenin ekonomik dinamikleri için önemine değinen Altındağ, "Yatırımlar toprağa dikilen bir ağaca benzer. Zamanla olgunlaştığında hem gölgesinden hem de meyvesinden faydalanırız. Biz yatırımcılarımızdan Bölgemize yatırım tohumlarını ekmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için devletin sağladığı desteklerden yararlanmaları için kendilerine her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" diye konuştu.



Yatırımcı ve girişimciler tarafından büyük ilgi çeken toplantılarda yoğun bir katılım gerçekleşti. Toplantılarda civar illerden gelen katılımcıların hazır bulunması dikkat çekerken, yeni toplantıların başka illerde de yapılması gereksinimi doğdu. Bu doğrultuda DİKA toplantıların başka illerde de yapılacağının müjdesini verdi.