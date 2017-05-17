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Dijital dünya 5'inci defa En'lerini seçti
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Dijital dünya 5'inci defa En'lerini seçti

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dijital Dünyanın En'leri' ödülleri 55 kategoride ödül sahiplerini buldu.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dijital Dünyanın En'leri' ödülleri 55 kategoride ödül sahiplerini buldu.
Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels ve Kırmızı Türk Spikerler Derneği tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dijital Dünyanın Enleri' ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri programına Türkiye'nin önde gelen şarkıcıları, fenomenleri ve mankenler katıldı. Evren Yaşlak, Evrim Yaşlak ve Cengizhan Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde Evos Angels tarafından altı yıldır beri gerçekleştirilen 'Yıldızlar Geçidi' ve karma defilesinin de sergilendi. Gecede 1 milyondan fazla kullanıcının oyuyla belirlenen 55 kategoride ödül sahiplerini buldu.

5'İNCİ DİJİTAL DÜNYANIN EN'LERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Türkiye'nin ilk 4.cü sırasına giren ve halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı törende bu sene 55 farklı kategoride ödül verdi. Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni Best Model of Turkey güzeli oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve 360 TV ana haber spikeri Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşti.

4'ÜNCÜ MODACI VE 30 TESCİLLİ MODEL İLE DEFİLE
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en büyük karma defilelerine imza atan Evo's Angels Dijital Dergisi, bu sene de dört modacı ve 30 tescilli mankenle bir defileye gerçekleştirdi. Gurur Aydoğan, ünlü şarkıcı Ferman Toprak, müzisyen Elif Kaya, ünlü model Şenol İpek, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Can Tosunbaşta olmak üzere 5 internet fenomeninin baş mankenliğinde ses getirecek bir defileye imza attı. Ünlü koreografist Asil Çağıl tarafından hazırlanan defilede modeller yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sonrası defilede yerlerini aldı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu ve GSA Film Yapımcılık tarafından koordine edildi.
Yılın defilesinde Hassan Özay, Verden Für kürk deri, Aylin Yılmaz ve Misura Fit' in kreasyonları gecede sergilendi.

5'inci dijital dünyanın enleri sırasıyla şu isimler oldu:
Yılın En İyi Düğün Davet Firması - Alpares Davet / Üzeyir Şahinoğlu
Yılın En İyi Turizmcisi - Neva Çiler Çorbacı
Yılın En İyi Tiyatro Sanatçısı - Nilgün Belgün / Aşk Ve Komedi Gösterisiyle
Yaşam Boyu Onur Ödülü - Ahmet Selçuk İlkan / Ben Bir Tek Kadın Sevdim Ümit Besen Düet Şiir
Yılın En İyi Hafta İçin Sabah Spikeri - Özlem Sarıkaya/ Ntv
Yılın En İyi Radyo İletişim Danışmanı - Habil Ceyhan
Yılın En İyi Şehir Oteli - Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn/ Ahmet Arslan
Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri - Buse Biçer / Habertürk
Yılın En İyi Modeli - Elif Ece Uzun
Yılın En İyi Eğitim Kurumu - Aydan Gömügen Tuncay/ Kare Anaokulu
Yılın En İyi Optik Firması - Arma Optik/ Hikmet Doruk
Yılın En İyi Yatırım Danışmanlık Firması - Bünyamin Altunelli/ Karen Asa Danışmanlık
Yılın En İyi Gelişim Kaydeden Avukatı - Neziroğlu Hukuk/ Avukat Yiğit Yıldız
Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Derneği - İstanbul Down Sendromu Derneği /MUHAMMED Tuncay
Yılın En İyi Medya Danışmanı - Konca Kumkum
Yılın En İyi Cemiyet Dergisi - Muammer Kapucuoğlu/ Klass Magazin
Yılın En İyi Kadın Program Sunucusu - Zahide Yetiş
Yılın En İyi Aktüel Magazin Programı - Söylemezsem Olmaz Beyaz Tv
Yılın En İyi Fantazi Kadın Sanatçısı - Tuğçe Tayfur / Emmoğlu Şarkısı
Yılın En İyi Fantazi Erkek Sanatçısı - Ferman Toprak/ Hayatı Tesbih Yapmışım
Yılın En İyi Magazin Köşe Yazarı - C.Kaan Şimşek / Milliyet Cadde Köşe Yazarı
Yılın Spor Adamı - Turgay Kıran
Yılın En İyi İnteraktif Fikir Yöneticisi - Murat Roberto Özdemir / Dermamed
Yılın En İyi Kişisel Gelişim Uzmanı - Tuğçe Işınsu
Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı - Belgin Dal
Yılın En İyi Obezite Ve Metabolik Cerrahi Hekimi - Dr. Kerim Güzel
Yılın En İyi Saç Ekim Uzmanı - Emine Yalçın Karabaş / Estepol
Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi - Estepalace / Ferhat & Nagihan Akbaş
Yılın En İyi Ruhsal Gelişim Uzmanı - Saba Deniz Uzun
Yılın En İyi Kültür Sanat Gazetecisi - Funda Karayel / Sabah Gazetesi
Yılın En İyi Yönetmeni - Hamdi Alkan
Yılın En İyi Genç Erkek Oyuncusu - Anıl Tetik
Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu - Zeynep Korkmaz
Yılın En İyi Siyasetçisi - Abdullah Başcı
Yılın En İyi Spor Spikeri - Setenay Cankat / Aspor
Yılın En İyi Müzik Programı - Dream Türk Tv / Cafe Pop Programı
Yılın En İyi Şarkısı - Betül Demir & Emirhan Cengiz / Hacı Yatmaz
Yılın En İyi Röportajı - Ömür Sabuncuoğlu / Irına Shayk Röportajı
Yılın En İyi Magazin Programı - Pazar Sürprizi / Show Tv
Yılın En İyi Aranjörü - Erdem Kınay
Yılın En İyi Feat Şarkısı- Mert Cihan / Masum Değiliz
Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı - Tuğba Yurt/ Güç Bende Artık
Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı - Rober Hatemo / Giden Candan Gidiyor
Yılın En İyi Slow Müzik Ses Sanatçısı - İlyas Yalçıntaş/ İçimdeki Duman
Dijital Dünyada En Çok Dinlenen Şarkı - Çağatay Akman / Gece Gölgenin Rahatına Bak
Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı - Nilay Dorsa - Vay Be
Yılın En İyi Pop Fantazi Şarkıcısı - Reyhan Cansu / Kadehinde Zehir Olsa
Türkiye'ye Katkılarından Dolayı - Lobın Turkey/ Fahri Ustaoğlu
Yılın En İyi Genç Komedi Oyuncusu - Burak Aydın
Yılın En İyi Sağlık Programı - Meral Karadağ/ Sağlık Merkezi Programı
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Yeşim Salkım
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Barış Kılıç
Yılın En İyi Bayan Giyim E- Ticaret Sitesi - Jadore Giyim/ Berat Kayışkan
Yılın En İyi İç Mimarı - Ahmet Güneş
Yılın En İyi Zeka Oyuncakları E-Ticaret Sitesi - www.egitimoyuncaklari.com

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