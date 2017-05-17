Dijital dünya 5'inci defa En'lerini seçti

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dijital Dünyanın En'leri' ödülleri 55 kategoride ödül sahiplerini buldu.
Bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dijital Dünyanın En'leri' ödülleri 55 kategoride ödül sahiplerini buldu. Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels ve Kırmızı Türk Spikerler Derneği tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dijital Dünyanın Enleri' ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri programına Türkiye'nin önde gelen şarkıcıları, fenomenleri ve mankenler katıldı. Evren Yaşlak, Evrim Yaşlak ve Cengizhan Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde Evos Angels tarafından altı yıldır beri gerçekleştirilen 'Yıldızlar Geçidi' ve karma defilesinin de sergilendi. Gecede 1 milyondan fazla kullanıcının oyuyla belirlenen 55 kategoride ödül sahiplerini buldu.
5'İNCİ DİJİTAL DÜNYANIN EN'LERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU Türkiye'nin ilk 4.cü sırasına giren ve halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı törende bu sene 55 farklı kategoride ödül verdi. Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni Best Model of Turkey güzeli oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve 360 TV ana haber spikeri Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşti.
4'ÜNCÜ MODACI VE 30 TESCİLLİ MODEL İLE DEFİLE Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en büyük karma defilelerine imza atan Evo's Angels Dijital Dergisi, bu sene de dört modacı ve 30 tescilli mankenle bir defileye gerçekleştirdi. Gurur Aydoğan, ünlü şarkıcı Ferman Toprak, müzisyen Elif Kaya, ünlü model Şenol İpek, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Can Tosunbaşta olmak üzere 5 internet fenomeninin baş mankenliğinde ses getirecek bir defileye imza attı. Ünlü koreografist Asil Çağıl tarafından hazırlanan defilede modeller yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sonrası defilede yerlerini aldı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu ve GSA Film Yapımcılık tarafından koordine edildi. Yılın defilesinde Hassan Özay, Verden Für kürk deri, Aylin Yılmaz ve Misura Fit' in kreasyonları gecede sergilendi.
5'inci dijital dünyanın enleri sırasıyla şu isimler oldu: Yılın En İyi Düğün Davet Firması - Alpares Davet / Üzeyir Şahinoğlu Yılın En İyi Turizmcisi - Neva Çiler Çorbacı Yılın En İyi Tiyatro Sanatçısı - Nilgün Belgün / Aşk Ve Komedi Gösterisiyle Yaşam Boyu Onur Ödülü - Ahmet Selçuk İlkan / Ben Bir Tek Kadın Sevdim Ümit Besen Düet Şiir Yılın En İyi Hafta İçin Sabah Spikeri - Özlem Sarıkaya/ Ntv Yılın En İyi Radyo İletişim Danışmanı - Habil Ceyhan Yılın En İyi Şehir Oteli - Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn/ Ahmet Arslan Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri - Buse Biçer / Habertürk Yılın En İyi Modeli - Elif Ece Uzun Yılın En İyi Eğitim Kurumu - Aydan Gömügen Tuncay/ Kare Anaokulu Yılın En İyi Optik Firması - Arma Optik/ Hikmet Doruk Yılın En İyi Yatırım Danışmanlık Firması - Bünyamin Altunelli/ Karen Asa Danışmanlık Yılın En İyi Gelişim Kaydeden Avukatı - Neziroğlu Hukuk/ Avukat Yiğit Yıldız Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Derneği - İstanbul Down Sendromu Derneği /MUHAMMED Tuncay Yılın En İyi Medya Danışmanı - Konca Kumkum Yılın En İyi Cemiyet Dergisi - Muammer Kapucuoğlu/ Klass Magazin Yılın En İyi Kadın Program Sunucusu - Zahide Yetiş Yılın En İyi Aktüel Magazin Programı - Söylemezsem Olmaz Beyaz Tv Yılın En İyi Fantazi Kadın Sanatçısı - Tuğçe Tayfur / Emmoğlu Şarkısı Yılın En İyi Fantazi Erkek Sanatçısı - Ferman Toprak/ Hayatı Tesbih Yapmışım Yılın En İyi Magazin Köşe Yazarı - C.Kaan Şimşek / Milliyet Cadde Köşe Yazarı Yılın Spor Adamı - Turgay Kıran Yılın En İyi İnteraktif Fikir Yöneticisi - Murat Roberto Özdemir / Dermamed Yılın En İyi Kişisel Gelişim Uzmanı - Tuğçe Işınsu Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı - Belgin Dal Yılın En İyi Obezite Ve Metabolik Cerrahi Hekimi - Dr. Kerim Güzel Yılın En İyi Saç Ekim Uzmanı - Emine Yalçın Karabaş / Estepol Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi - Estepalace / Ferhat & Nagihan Akbaş Yılın En İyi Ruhsal Gelişim Uzmanı - Saba Deniz Uzun Yılın En İyi Kültür Sanat Gazetecisi - Funda Karayel / Sabah Gazetesi Yılın En İyi Yönetmeni - Hamdi Alkan Yılın En İyi Genç Erkek Oyuncusu - Anıl Tetik Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu - Zeynep Korkmaz Yılın En İyi Siyasetçisi - Abdullah Başcı Yılın En İyi Spor Spikeri - Setenay Cankat / Aspor Yılın En İyi Müzik Programı - Dream Türk Tv / Cafe Pop Programı Yılın En İyi Şarkısı - Betül Demir & Emirhan Cengiz / Hacı Yatmaz Yılın En İyi Röportajı - Ömür Sabuncuoğlu / Irına Shayk Röportajı Yılın En İyi Magazin Programı - Pazar Sürprizi / Show Tv Yılın En İyi Aranjörü - Erdem Kınay Yılın En İyi Feat Şarkısı- Mert Cihan / Masum Değiliz Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı - Tuğba Yurt/ Güç Bende Artık Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı - Rober Hatemo / Giden Candan Gidiyor Yılın En İyi Slow Müzik Ses Sanatçısı - İlyas Yalçıntaş/ İçimdeki Duman Dijital Dünyada En Çok Dinlenen Şarkı - Çağatay Akman / Gece Gölgenin Rahatına Bak Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı - Nilay Dorsa - Vay Be Yılın En İyi Pop Fantazi Şarkıcısı - Reyhan Cansu / Kadehinde Zehir Olsa Türkiye'ye Katkılarından Dolayı - Lobın Turkey/ Fahri Ustaoğlu Yılın En İyi Genç Komedi Oyuncusu - Burak Aydın Yılın En İyi Sağlık Programı - Meral Karadağ/ Sağlık Merkezi Programı Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Yeşim Salkım Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Barış Kılıç Yılın En İyi Bayan Giyim E- Ticaret Sitesi - Jadore Giyim/ Berat Kayışkan Yılın En İyi İç Mimarı - Ahmet Güneş Yılın En İyi Zeka Oyuncakları E-Ticaret Sitesi - www.egitimoyuncaklari.com
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