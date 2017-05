Dijital dünya 5'inci defa En'lerini seçti

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dijital Dünyanın En'leri' ödülleri 55 kategoride ödül sahiplerini buldu.

Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels ve Kırmızı Türk Spikerler Derneği tarafından bu yıl 5'inci kez düzenlenen 'Dijital Dünyanın Enleri' ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri programına Türkiye'nin önde gelen şarkıcıları, fenomenleri ve mankenler katıldı. Evren Yaşlak, Evrim Yaşlak ve Cengizhan Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde Evos Angels tarafından altı yıldır beri gerçekleştirilen 'Yıldızlar Geçidi' ve karma defilesinin de sergilendi. Gecede 1 milyondan fazla kullanıcının oyuyla belirlenen 55 kategoride ödül sahiplerini buldu.



5'İNCİ DİJİTAL DÜNYANIN EN'LERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye'nin ilk 4.cü sırasına giren ve halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı törende bu sene 55 farklı kategoride ödül verdi. Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni Best Model of Turkey güzeli oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve 360 TV ana haber spikeri Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşti.



4'ÜNCÜ MODACI VE 30 TESCİLLİ MODEL İLE DEFİLE

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en büyük karma defilelerine imza atan Evo's Angels Dijital Dergisi, bu sene de dört modacı ve 30 tescilli mankenle bir defileye gerçekleştirdi. Gurur Aydoğan, ünlü şarkıcı Ferman Toprak, müzisyen Elif Kaya, ünlü model Şenol İpek, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Can Tosunbaşta olmak üzere 5 internet fenomeninin baş mankenliğinde ses getirecek bir defileye imza attı. Ünlü koreografist Asil Çağıl tarafından hazırlanan defilede modeller yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sonrası defilede yerlerini aldı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu ve GSA Film Yapımcılık tarafından koordine edildi.

Yılın defilesinde Hassan Özay, Verden Für kürk deri, Aylin Yılmaz ve Misura Fit' in kreasyonları gecede sergilendi.



5'inci dijital dünyanın enleri sırasıyla şu isimler oldu:

Yılın En İyi Düğün Davet Firması - Alpares Davet / Üzeyir Şahinoğlu

Yılın En İyi Turizmcisi - Neva Çiler Çorbacı

Yılın En İyi Tiyatro Sanatçısı - Nilgün Belgün / Aşk Ve Komedi Gösterisiyle

Yaşam Boyu Onur Ödülü - Ahmet Selçuk İlkan / Ben Bir Tek Kadın Sevdim Ümit Besen Düet Şiir

Yılın En İyi Hafta İçin Sabah Spikeri - Özlem Sarıkaya/ Ntv

Yılın En İyi Radyo İletişim Danışmanı - Habil Ceyhan

Yılın En İyi Şehir Oteli - Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn/ Ahmet Arslan

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri - Buse Biçer / Habertürk

Yılın En İyi Modeli - Elif Ece Uzun

Yılın En İyi Eğitim Kurumu - Aydan Gömügen Tuncay/ Kare Anaokulu

Yılın En İyi Optik Firması - Arma Optik/ Hikmet Doruk

Yılın En İyi Yatırım Danışmanlık Firması - Bünyamin Altunelli/ Karen Asa Danışmanlık

Yılın En İyi Gelişim Kaydeden Avukatı - Neziroğlu Hukuk/ Avukat Yiğit Yıldız

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Derneği - İstanbul Down Sendromu Derneği /MUHAMMED Tuncay

Yılın En İyi Medya Danışmanı - Konca Kumkum

Yılın En İyi Cemiyet Dergisi - Muammer Kapucuoğlu/ Klass Magazin

Yılın En İyi Kadın Program Sunucusu - Zahide Yetiş

Yılın En İyi Aktüel Magazin Programı - Söylemezsem Olmaz Beyaz Tv

Yılın En İyi Fantazi Kadın Sanatçısı - Tuğçe Tayfur / Emmoğlu Şarkısı

Yılın En İyi Fantazi Erkek Sanatçısı - Ferman Toprak/ Hayatı Tesbih Yapmışım

Yılın En İyi Magazin Köşe Yazarı - C.Kaan Şimşek / Milliyet Cadde Köşe Yazarı

Yılın Spor Adamı - Turgay Kıran

Yılın En İyi İnteraktif Fikir Yöneticisi - Murat Roberto Özdemir / Dermamed

Yılın En İyi Kişisel Gelişim Uzmanı - Tuğçe Işınsu

Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı - Belgin Dal

Yılın En İyi Obezite Ve Metabolik Cerrahi Hekimi - Dr. Kerim Güzel

Yılın En İyi Saç Ekim Uzmanı - Emine Yalçın Karabaş / Estepol

Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi - Estepalace / Ferhat & Nagihan Akbaş

Yılın En İyi Ruhsal Gelişim Uzmanı - Saba Deniz Uzun

Yılın En İyi Kültür Sanat Gazetecisi - Funda Karayel / Sabah Gazetesi

Yılın En İyi Yönetmeni - Hamdi Alkan

Yılın En İyi Genç Erkek Oyuncusu - Anıl Tetik

Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu - Zeynep Korkmaz

Yılın En İyi Siyasetçisi - Abdullah Başcı

Yılın En İyi Spor Spikeri - Setenay Cankat / Aspor

Yılın En İyi Müzik Programı - Dream Türk Tv / Cafe Pop Programı

Yılın En İyi Şarkısı - Betül Demir & Emirhan Cengiz / Hacı Yatmaz

Yılın En İyi Röportajı - Ömür Sabuncuoğlu / Irına Shayk Röportajı

Yılın En İyi Magazin Programı - Pazar Sürprizi / Show Tv

Yılın En İyi Aranjörü - Erdem Kınay

Yılın En İyi Feat Şarkısı- Mert Cihan / Masum Değiliz

Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı - Tuğba Yurt/ Güç Bende Artık

Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı - Rober Hatemo / Giden Candan Gidiyor

Yılın En İyi Slow Müzik Ses Sanatçısı - İlyas Yalçıntaş/ İçimdeki Duman

Dijital Dünyada En Çok Dinlenen Şarkı - Çağatay Akman / Gece Gölgenin Rahatına Bak

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı - Nilay Dorsa - Vay Be

Yılın En İyi Pop Fantazi Şarkıcısı - Reyhan Cansu / Kadehinde Zehir Olsa

Türkiye'ye Katkılarından Dolayı - Lobın Turkey/ Fahri Ustaoğlu

Yılın En İyi Genç Komedi Oyuncusu - Burak Aydın

Yılın En İyi Sağlık Programı - Meral Karadağ/ Sağlık Merkezi Programı

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Yeşim Salkım

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Barış Kılıç

Yılın En İyi Bayan Giyim E- Ticaret Sitesi - Jadore Giyim/ Berat Kayışkan

Yılın En İyi İç Mimarı - Ahmet Güneş

Yılın En İyi Zeka Oyuncakları E-Ticaret Sitesi - www.egitimoyuncaklari.com