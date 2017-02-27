Die Welt Gazetesi muhabiri tutuklandı

Yazdığı köşe yazılarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Alman Die Welt Gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı.

Yazdığı köşe yazılarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Alman Die Welt Gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Alman Die Welt Gazetesi Türkiye muhabiri şüpheli Deniz Yücel'in, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sona erdi. İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenilen şüpheli Yücel, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



AYRIMCILIĞI KÖRÜKLEYİCİ NİTELİKTE YAZILAR YAZDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Soruşturma savcılığı tarafından Nöbetçi Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüpheli Yücel'in köşe yazılarında, gazetecilik faaliyetinin ötesinde ayrımcılığı körükleyici nitelikte yazı yazdığını ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün söylemlerini dile getirip terör örgütü propagandası yaptığını belirtmişti. Şüpheli Yücel, 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış, bugün savcılık sorgusunun ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

(Başak Akbulut /İHA)