Didim'de feci kaza: 3 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde arkadan gelen aracın çarpması sonucu sazlığa uçan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde arkadan gelen aracın çarpması sonucu sazlığa uçan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Didim-Söke karayolu Doğanbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkasından gelen aracın çarpması sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen 09 SE 991 plakalı otomobil yolun sağındaki sazlığa uçtu. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. (Hüseyin Çalışkan / İHA)
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