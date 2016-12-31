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Dicle Elektrik Dağıtımı:'Vatandaşlar mağdur ediliyor'
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Dicle Elektrik Dağıtımı:'Vatandaşlar mağdur ediliyor'

Dicle Elektrik Dağıtımı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Dicle Elektrik Dağıtımı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, '2013 yılı Haziran ayından bu yana Arıza Onarım Bakım İşlerini Kalem (Edessa) firmasına ihale etmiş olup, Sözleşmenin 31 Aralık 2016 itibari ile sona erdiği bildirildi. Şanlıurfa genelinde Arıza Onarım Bakım işinde çalışan yüklenici firma çalışanları ile çalışmaya devam etmek için gerekli görüşmeler yapılmış, sözleşmeler imzalanmıştır.

Siverek ilçesinde çalışan AOB elemanlarının bir kısmı Dicle Elektrik Gurubu bünyesinde tekrar çalışmak için sözleşme imzalamamışlardır. Dicle Elektrik , 31 Aralık günü anlaşmaya yanaşmayan personellerin Siverek ilçesinde enerji nakil hatlarında oluşan arızalara müdahale etmedikleri gibi müdahale eden çalışanları darp etmişlerdir. Hatta oluşan arızalarda ve kesintilerde sabotaj ihtimali değerlendirilmektedir. Darp edilen sorumlu Mühendis Mustafa Doğan'ın hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra savcılığa gerekli suç duyurusunun yapacağı belirtildi" dedi.

Açıklama da ayrıca, 'Bütün çalışanların Sözleşme imzalamaları için davet edildikleri, çalışanların tamamına yakınının sözleşme imzaladığı çoğunluğu Siverek'te bulunan firma personellerinin bir kısmının sözleşme imzalamadıkları ve işleri yavaşlatarak ve arızalara müdahale etmeyerek vatandaşları mağdur ederek, Dicle Elektriğe karşı kışkırtmaya çalışmışlardır.

Bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketi olarak bizlerle çalışmayı kabul eden herkese kapımız her zaman açıktır" denildi.

Dicle Elektrik Grubu, yaşanan bu durumla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ayrıca darp ve sabotaj olayları ile ilgili olarak yasal sürecin başlatıldığını da bildirdi.
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