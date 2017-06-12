Dicle'de terörist avı sürüyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde belediyeye ait 4 araç ile arızaya giden Dicle Elektrik'e ait bir aracı ateşe veren teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Asker, didik didik ettiği arazide, kaçan teröristleri arıyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde belediyeye ait 4 araç ile arızaya giden Dicle Elektrik'e ait bir aracı ateşe veren teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Asker, didik didik ettiği arazide, kaçan teröristleri arıyor.

Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesi Yokuşlu köyü mevkiinde bugün öğlen saatlerinde yola çıkan bir grup PKK'lı terörist, bölgede yol çalışması yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 4 araç ile arızaya giden Dicle Elektrik'e ait bir aracı durdurdu. Şoförlerini ve içerisindeki personelleri indirip, kimlik kontrolü yapan teröristler, daha sonra araçları ateşe vererek kaçtı. Olayın öğrenilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Bölgede hava destekli, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonun sürdüğü bölgede asker, araziyi didik didik ederek, kaçan teröristlerin arıyor.

(Aydın Yorat - Emrah Kızıl /İHA)