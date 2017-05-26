Dicle'de çatışma: 2 asker yaralandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada, 2 asker yaralandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada, 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Dicle ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Operasyonda, güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle karşı karşıya geldi. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşle 2 asker yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine getirilerek, tedavi altına alındı.

Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

