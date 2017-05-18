Dick Advocaat'tan Van Persie kararı

Sezon sonu Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek olan Teknik Direktör Dick Advocaat, Fas, Fildişi ve Lüksemburg ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Tecrübeli hoca, Robin Van Persie ile Van der Wiel, De Jong gibi isimleri davet etmezken, Lens ve Sneijder'i kadroya dahil etti.

Sezon sonu Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek olan Teknik Direktör Dick Advocaat, Fas, Fildişi ve Lüksemburg ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Tecrübeli hoca, Robin Van Persie ile Van der Wiel, De Jong gibi isimleri davet etmezken, Lens ve Sneijder'i kadroya dahil etti.

Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Nathan Ake (Chelsea), Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Marco van Ginkel (PSV), Wesley Hoedt (Lazio), Daryl Janmaat (Watford), Vincent Janssen (Tottenham), Davy Klaassen (Ajax), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Matthijs de Ligt (Ajax), Jürgen Locadia (PSV), Bruno Martins Indi (Stoke City), Sergio Padt (FC Groningen), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern München), Marten de Roon (Middlesbrough), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Ajax), Jens Toornstra (Feyenoord), Jol Veltman (Ajax), Nick Viergever (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Jeroen Zoet (PSV).

