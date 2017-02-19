Dick Advocaat'tan ayrılık sinyali

Kasımpaşa beraberliğinden sonra konuşan Advocaat, "Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir. Benim için sıkıntı yok." dedi.

Alınan kötü sonuçların sorumlusu olarak kendini gösteren Hollandalı teknik adam, yönetimin başka bir hoca bulması halinde görevi bırakabileceğini söyledi.

BAŞKA BİRİNİ GETİREBİLİR

Kasımpaşa beraberliğinden sonra şampiyonluk şanslarının çok zor olduğunu belirten Advocaat, "İyi oynayan bir takım göremedik, çok çalışan bir takım vardı ama yetmiyor. Üç önemli oyuncumuz bugün bizimle beraber değildi, bu bizim için ağır gelen bir durum oldu. Motivasyonu sağladık ama sadece bu yetmez. Skor alabilmek için her şeyimizi verdik. Bundan daha fazlasına sahip olmak gerekiyor.

Bazı oyuncularımız yeterli seviyede olmadı, uzun bir süredir aramızda değiller.

Mental ve motivasyon olarak bir sorun yok, başka bir sorun var (Yapılamayan transferleri ima ederek). Dün ve bu sabah oyuncularımla konuştum, bu haftanın önemini anlattık. Çok kritik bir haftaydı bizim için. Bugün kazanmamız gerekiyordu, artık bizim için şampiyonluk çok zor. Biz buraya geldiğimizde bir çok şey için artık geç kalınmıştı ama tabii ki başarı veya başarısızlığın sorumlusu benim. Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir. Benim için sıkıntı yok.'' dedi.