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Dick Advocaat: Daha kaliteli oyunculara ihtiyacım var
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Dick Advocaat: Daha kaliteli oyunculara ihtiyacım var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

4-1'lik ağır Kayserispor yenilgisinden sonra konuşan F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Daha kaliteli oyuncuları getirmeye ihtiyacımız var." diyerek oyuncuları yok saydı.

"BU AKŞAMKİ SKOR BİRAZ FAZLA OLDU"

Advocaat, oynadıkları futbolun nedenini bilemediklerini söylerken; "Böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelimeleri bulmak zordur. Herkesin kötü olduğu bir akşamı geride bıraktık. 2. golü atamadık. Bir kontra ataktan öne geçti rakibimiz. Biraz fazla oldu bu akşamki skor. Hep birlikte oturup, bunun nedenini bulmamız şart. Bu akşamki sahaya çıkardığımız kadroya bakarsak, geçen hafta ile hemen hemen aynı. Sadece Ozan'ın yerine Topal oynadı. Başakşehir maçında oynadığımız futbolun ardından bunu nasıl açıklayabiliriz, bilemiyorum. Çok bireysel konuşmak istemiyorum, ama geçen hafta ile bu hafta arasında büyük bir fark vardı" ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ OYUNCU İSTİYORUM"

Oyuncularının kalitesini eleştiren Advocaat, "Bizim başka oyunculara ihtiyacımız var. Daha kaliteli oyuncuları getirmeye ihtiyacımız var, bunu son birkaç aydır belirtiyorum. Kulübümüz uğraşıyor, ama sorun tam da bu değil. Başakşehir'i yeniyoruz, bu karşılaşmadan farklı mağlup oluyoruz" dedi.


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