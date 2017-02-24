DHMİ ilk milli Simülatör'ü faaliyete geçirdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin ilk Milli Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörünü faaliyete geçirdi. Bundan sonra Hava Trafik Kontrolörlerinin temel eğitimleri yerli Simülatör'de verilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin ilk Milli Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörünü faaliyete geçirdi. Bundan sonra Hava Trafik Kontrolörlerinin temel eğitimleri yerli Simülatör'de verilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ)'nin önemli AR-GE projelerinden olan ilk milli Hava Trafik Kontrolörü eğitim simülatörü, Esenboğa Havalimanı Eğitim ve Simülatör Tesislerine kuruldu. 360 derecelik görsel kule ortamında oluşturulan tesiste tüm Havalimanlarının üç boyutlu modelleri üretilebilecek.

Simülatörde; Hava Trafik Kontrolörlerinin temel eğitimlerini içeren kule, yaklaşma ve yol kontrol radar eğitimlerinin yanı sıra gerektiğinde ileri düzey ATC eğitimleri ve hava sahası yapılanma/modifikasyon çalışmaları da yapılabilecek. Merkezde ayrıca, paralel pist eğitimleri de verilecek.

TÜBİTAK'ın teknik katkısı ile gerçekleştirilen bu önemli "yerli ve milli" proje ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hava Trafik Kontrolörleri eğitim sistemi kapasitesini de iki kat artırdı.

(Tuncer Cengiz/İHA)