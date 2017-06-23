DHKP-C'li terörist havalimanında böyle yakalandı

İstanbul'da Atatürk Hava Limanı'nda DHKP-C'li bir kadın terörist de yurtdışına kaçırmaya çalışırken yakalandı. Teröristin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da Atatürk Hava Limanı'nda DHKP-C'li bir kadın terörist de yurtdışına kaçırmaya çalışırken yakalandı. Teröristin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta DHKP-C, DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin firari üyelerinin de aralarında olduğu suç çevrelerine pasaport temin eden uluslararası bir suç şebekesini çökertmişti. insan kaçakçılığı şebekesinin, 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (29) adlı DHKP-C'li hücre üyesini, İran uyruklu N.H. isimli bir kadına ait sahte belge ve pasaport ile Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi. Yakalanan C.'nin üzerinden başka kişiler adına düzenlenmiş 2 adet nüfus cüzdanı daha ele geçirilirken, polis, havalimanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek örgüt üyesinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasına yardımcı olan 59 yaşındaki M.Ç.'yi de tespit etti. M.Ç.'nin Katar'ın başkenti Doha'ya çıktığını belirleyen polis, operasyonu genişleterek hemen Katar polisi ile irtibata geçti.

Katar polisi, terör örgütü DHKP-C üyesi M.C.'nin yurtdışına kaçmasına ön ayak olan M.Ç.'yi İstanbul polisine teslim etti. Soruşturmada, M.C.'nin yurtdışına kaçmak için 47 yaşındaki A.Ö.'ye gittiği, A.Ö.'nün de Melis C.'yi M.Ç.'ye yönlendirdiği belirlendi. Göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.Ö. de Fatih'te gözaltına alındı. Melis C., M.Ç. ve A.Ö. tutuklandı. M.C'nin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde havalimanında yürüyen M.C pasaport kontrolüne gittiği sırada yakalanıyor.

(Sadık Kahraman/İHA)