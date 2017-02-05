Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'DFSK ile işinize zirveye çıkarın!'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'DFSK ile işinize zirveye çıkarın!'

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Grub’un yaptığı, DFSK markasının Şubat ayı boyunca Mini Maxi, Twin Maxi ve Mega Van modelleri, birbirinden avantajı fiyatlarla DFSK Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

Mini Maxi:

​ 39.500TL'den başlayan inanılmaz fiyatlarla DFSK Showroom´larımızda sizleri bekliyor.

Twin Maxi:

​ Twin Maxi´yi 41.500 TL´den başlayan fiyatlarla, hemen al!

Mega Van:

​ Mega Van 44.500TL'ye sizi DFSK Showroom'larımızda bekliyor.

​ Araçlar stoklarla sınırlıdır.

​ Fiyatlar 01 Şubat 2017 - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında geçerlidir.

​ Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına ÖTV, KDV ve tahmini Trafik Tescil Masrafları dahil olup, Trafik Sigortası hariçtir.

​ Görseller farklılık gösterebilir ve yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz.

​ Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Kimyasal Ürünler Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yukarıdaki fiyatları ve donanımları bir gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar.

​ Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan tavsiye edilen fiyat listesi geçerlidir. Bu tavsiye edilen fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.

​ Tavsiye edilen modellerde anahtar teslim fiyatlarının içindeki %4 ÖTV, %18 KDV vergi tutarı oranları bilgi mahiyetinde olup, vergilerde oluşabilecek değişikliklerden şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

DFSK modelleri ile ilgili tüm bilgilere www.dfsk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

DFSK –Bayileri:

DFSK –Mini Maxi:

​ Mini Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.

​ 2,9 metre kargo bölümü,

​ Elektrikli ön camlar,

​ Kullanışlı elektrikli direksiyon,

​ Konforlu kumaş koltuklar,

​ Güçlendirilmiş şase,

​ Modern İç tasarım,

​ Yaprak makas süspansiyon,

​ 4.730mm uzunluk,

​ 3.050mm. dingil mesafesi,

​ 1.005kg yük kapasitesi

DFSK –Twin Maxi:

​ Twin Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.

​ 2,26 metre kargo bölümü,

​ Elektrikli ön camlar,

​ Kullanışlı elektrikli direksiyon,

​ Konforlu kumaş koltuklar,

​ Güçlendirilmiş şase,

​ Modern İç tasarım,

​ Yaprak makas süspansiyon,

​ 4.940mm uzunluk,

​ 3.050mm. dingil mesafesi,

​ 1.013kg yük kapasitesi

DFSK –Mega Van:

​ 5,1 m³ yükleme kapasitesi,

​ Modern İç tasarım,

​ Konforlu kumaş koltuklar,

​ Gösterişli farlar,

​ Yaprak makas süspansiyon,

​ 4.500mm uzunluk,

​ 3.050mm. dingil mesafesi,

​ 837kg yük kapasitesi

 
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu
Görüşme 4,5 saat sürdü
Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da
SsangYong’ta güvenlik aşka geldi!
Ambulansta şüpheli ölüm
'DFSK ile işinize zirveye çıkarın!'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'a 'Kandil' teklifi: Paketleyelim!
Trump'a 'Kandil' teklifi: Paketleyelim!
DSP referandum oyunu açıkladı
DSP referandum oyunu açıkladı
Galatasaray elendi! Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Galatasaray elendi! Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
MHP olağanüstü toplanıyor
MHP olağanüstü toplanıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu
Görüşme 4,5 saat sürdü
Görüşme 4,5 saat sürdü
Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da
Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da
SsangYong’ta güvenlik aşka geldi!
SsangYong’ta güvenlik aşka geldi!
Ambulansta şüpheli ölüm
Ambulansta şüpheli ölüm
'DFSK ile işinize zirveye çıkarın!'
'DFSK ile işinize zirveye çıkarın!'
Kasımpaşa uzatmada turladı
Kasımpaşa uzatmada turladı
Ataşehir'de yürekleri ağza getiren yangın
Ataşehir'de yürekleri ağza getiren yangın
Son 24 saatte 4 kişi öldü!
Son 24 saatte 4 kişi öldü!
Başbakan Yıldırım'ın programında dikkat çeken görüntü
Başbakan Yıldırım'ın programında dikkat çeken görüntü
28 ilde DEAŞ operasyonu: 690 gözaltı
28 ilde DEAŞ operasyonu: 690 gözaltı
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English