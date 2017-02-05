'DFSK ile işinize zirveye çıkarın!'

Mini Maxi:
39.500TL'den başlayan inanılmaz fiyatlarla DFSK Showroom´larımızda sizleri bekliyor.
Twin Maxi:
Twin Maxi´yi 41.500 TL´den başlayan fiyatlarla, hemen al!
Mega Van:
Mega Van 44.500TL'ye sizi DFSK Showroom'larımızda bekliyor.
Araçlar stoklarla sınırlıdır.
Fiyatlar 01 Şubat 2017 - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında geçerlidir.
Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına ÖTV, KDV ve tahmini Trafik Tescil Masrafları dahil olup, Trafik Sigortası hariçtir.
Görseller farklılık gösterebilir ve yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz.
Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Kimyasal Ürünler Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yukarıdaki fiyatları ve donanımları bir gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar.
Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan tavsiye edilen fiyat listesi geçerlidir. Bu tavsiye edilen fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.
Tavsiye edilen modellerde anahtar teslim fiyatlarının içindeki %4 ÖTV, %18 KDV vergi tutarı oranları bilgi mahiyetinde olup, vergilerde oluşabilecek değişikliklerden şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
DFSK modelleri ile ilgili tüm bilgilere www.dfsk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
DFSK –Bayileri:
DFSK –Mini Maxi:
Mini Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.
2,9 metre kargo bölümü,
Elektrikli ön camlar,
Kullanışlı elektrikli direksiyon,
Konforlu kumaş koltuklar,
Güçlendirilmiş şase,
Modern İç tasarım,
Yaprak makas süspansiyon,
4.730mm uzunluk,
3.050mm. dingil mesafesi,
1.005kg yük kapasitesi
DFSK –Twin Maxi:
Twin Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.
2,26 metre kargo bölümü,
Elektrikli ön camlar,
Kullanışlı elektrikli direksiyon,
Konforlu kumaş koltuklar,
Güçlendirilmiş şase,
Modern İç tasarım,
Yaprak makas süspansiyon,
4.940mm uzunluk,
3.050mm. dingil mesafesi,
1.013kg yük kapasitesi
DFSK –Mega Van:
5,1 m³ yükleme kapasitesi,
Modern İç tasarım,
Konforlu kumaş koltuklar,
Gösterişli farlar,
Yaprak makas süspansiyon,
4.500mm uzunluk,
3.050mm. dingil mesafesi,
837kg yük kapasitesi