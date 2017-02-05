'DFSK ile işinize zirveye çıkarın!'

Mini Maxi:

​ 39.500TL'den başlayan inanılmaz fiyatlarla DFSK Showroom´larımızda sizleri bekliyor.

Twin Maxi:

​ Twin Maxi´yi 41.500 TL´den başlayan fiyatlarla, hemen al!

Mega Van:

​ Mega Van 44.500TL'ye sizi DFSK Showroom'larımızda bekliyor.

​ Araçlar stoklarla sınırlıdır.

​ Fiyatlar 01 Şubat 2017 - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında geçerlidir.

​ Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına ÖTV, KDV ve tahmini Trafik Tescil Masrafları dahil olup, Trafik Sigortası hariçtir.

​ Görseller farklılık gösterebilir ve yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz.

​ Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Kimyasal Ürünler Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. yukarıdaki fiyatları ve donanımları bir gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar.

​ Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan tavsiye edilen fiyat listesi geçerlidir. Bu tavsiye edilen fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.

​ Tavsiye edilen modellerde anahtar teslim fiyatlarının içindeki %4 ÖTV, %18 KDV vergi tutarı oranları bilgi mahiyetinde olup, vergilerde oluşabilecek değişikliklerden şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

DFSK modelleri ile ilgili tüm bilgilere www.dfsk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

DFSK –Bayileri:

DFSK –Mini Maxi:

​ Mini Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.

​ 2,9 metre kargo bölümü,

​ Elektrikli ön camlar,

​ Kullanışlı elektrikli direksiyon,

​ Konforlu kumaş koltuklar,

​ Güçlendirilmiş şase,

​ Modern İç tasarım,

​ Yaprak makas süspansiyon,

​ 4.730mm uzunluk,

​ 3.050mm. dingil mesafesi,

​ 1.005kg yük kapasitesi

DFSK –Twin Maxi:

​ Twin Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.

​ 2,26 metre kargo bölümü,

​ Elektrikli ön camlar,

​ Kullanışlı elektrikli direksiyon,

​ Konforlu kumaş koltuklar,

​ Güçlendirilmiş şase,

​ Modern İç tasarım,

​ Yaprak makas süspansiyon,

​ 4.940mm uzunluk,

​ 3.050mm. dingil mesafesi,

​ 1.013kg yük kapasitesi

DFSK –Mega Van:

​ 5,1 m³ yükleme kapasitesi,

​ Modern İç tasarım,

​ Konforlu kumaş koltuklar,

​ Gösterişli farlar,

​ Yaprak makas süspansiyon,

​ 4.500mm uzunluk,

​ 3.050mm. dingil mesafesi,

​ 837kg yük kapasitesi