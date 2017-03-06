Devrimci Karargah davasında mütalaa açıklandı

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıklar arasında bulunduğu davada Cumhuriyet Savcısı esasa dair görüşünü açıkladı. Mütalaada, 'yayın yoluyla işlenen yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' ile 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından yargılanan Avcı'nın beraatine karar verilmesi istendi.

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıklar arasında bulunduğu davada Cumhuriyet Savcısı esasa dair görüşünü açıkladı. Mütalaada, "yayın yoluyla işlenen yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanan Avcı'nın beraatine karar verilmesi istendi.

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu 27 sanığını yargılandığı davada sona gelindi.

İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Duman ve Fatih Aydın cezaevinden getirilirken, bazı sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından Cumhuriyet Savcısı, 8 sayfadan oluşan mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı Bilgin Uysal'ın mütalaasında, Hanefi Avcı'nın, "Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat" isimli kitabı nedeniyle "yayın yoluyla işlenen yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti.

Savcılık ayrıca, tutuklu sanık Okan Duman'ın "silahlı örgüte üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, tutuklu sanık Fatih Aydın'ın "polis memurunu tasarlayarak ve bombalayarak kasten öldürmek", "3 polis memurunu tasarlayarak ve bombalayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "6 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 180 yıldan 282 yıla kadar hapsini istedi. Savcılık bu iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısının diğer sanıklar hakkındaki istediği ceza oranları ve beraat talepleri ise Sanık Cemal Bozkurt'un "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine, Sanık Özgür Dinçer'in "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçundan 6 yıl 9 aydan 18 yıla kadar hapsine, Sanık Hakan Soytemiz'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsine, Sanıklar Osman Baha Okar ve Semih Aydın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine, Sanıklar Mehmet Yeşiltepe, Nail Arıkan, Özgür Aytulum, Günay Kubilay, Rıdan Turan, Ecevit Piroğlu, Sultan Seçik Kubilay, Yaman Yıldız ve Selda Başusta Çalık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, sanıklar Muhammet Çetin ve Gürkan Anıl'ın "silahlı terör örgütüne yardım", sanıklar Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın'ın "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından beraatlerine, Firari sanık Mehmet Güneş'in yakalanamaması nedeniyle hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verilmesi şeklinde.



DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Aydın ve Okan Duman'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanıklar ve avukatlarına, mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 17 Mayıs 2017 tarihine erteledi.

(Başak Akbulut / İHA)