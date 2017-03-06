Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Devrimci Karargah davasında mütalaa açıklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Devrimci Karargah davasında mütalaa açıklandı

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıklar arasında bulunduğu davada Cumhuriyet Savcısı esasa dair görüşünü açıkladı. Mütalaada, 'yayın yoluyla işlenen yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' ile 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından yargılanan Avcı'nın beraatine karar verilmesi istendi.

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıklar arasında bulunduğu davada Cumhuriyet Savcısı esasa dair görüşünü açıkladı. Mütalaada, "yayın yoluyla işlenen yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanan Avcı'nın beraatine karar verilmesi istendi.
Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu 27 sanığını yargılandığı davada sona gelindi.
İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Duman ve Fatih Aydın cezaevinden getirilirken, bazı sanık avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmanın başlamasının ardından Cumhuriyet Savcısı, 8 sayfadan oluşan mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı Bilgin Uysal'ın mütalaasında, Hanefi Avcı'nın, "Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat" isimli kitabı nedeniyle "yayın yoluyla işlenen yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti.
Savcılık ayrıca, tutuklu sanık Okan Duman'ın "silahlı örgüte üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, tutuklu sanık Fatih Aydın'ın "polis memurunu tasarlayarak ve bombalayarak kasten öldürmek", "3 polis memurunu tasarlayarak ve bombalayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "6 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 180 yıldan 282 yıla kadar hapsini istedi. Savcılık bu iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet Savcısının diğer sanıklar hakkındaki istediği ceza oranları ve beraat talepleri ise Sanık Cemal Bozkurt'un "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine, Sanık Özgür Dinçer'in "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçundan 6 yıl 9 aydan 18 yıla kadar hapsine, Sanık Hakan Soytemiz'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsine, Sanıklar Osman Baha Okar ve Semih Aydın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine, Sanıklar Mehmet Yeşiltepe, Nail Arıkan, Özgür Aytulum, Günay Kubilay, Rıdan Turan, Ecevit Piroğlu, Sultan Seçik Kubilay, Yaman Yıldız ve Selda Başusta Çalık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, sanıklar Muhammet Çetin ve Gürkan Anıl'ın "silahlı terör örgütüne yardım", sanıklar Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın'ın "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından beraatlerine, Firari sanık Mehmet Güneş'in yakalanamaması nedeniyle hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verilmesi şeklinde.

DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Aydın ve Okan Duman'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanıklar ve avukatlarına, mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 17 Mayıs 2017 tarihine erteledi.
(Başak Akbulut / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bingöl'de 5 tabur askerle terör operasyonu
Onu gözleri ele verdi
İşte görmek istediğimiz tablo: Taraftar kardeşliği
Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta arttı
Emine Erdoğan: 15 Temmuz'da verilen ödev gereği...
Türkiye'den 3 stat finalde
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Başbakan Yıldırım'ın helikopteri büyük tehlike atlattı!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
Fenerbahçe son saniyede kazandı! 1-0
Başbakan Yıldırım: Söz veriyorum PKK bitecek!
Başbakan Yıldırım: Söz veriyorum PKK bitecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bingöl'de 5 tabur askerle terör operasyonu
Bingöl'de 5 tabur askerle terör operasyonu
Onu gözleri ele verdi
Onu gözleri ele verdi
İşte görmek istediğimiz tablo: Taraftar kardeşliği
İşte görmek istediğimiz tablo: Taraftar kardeşliği
Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta arttı
Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta arttı
Emine Erdoğan: 15 Temmuz'da verilen ödev gereği...
Emine Erdoğan: 15 Temmuz'da verilen ödev gereği...
Türkiye'den 3 stat finalde
Türkiye'den 3 stat finalde
Tam 89 kişi !
Tam 89 kişi !
Kadın kasap erkeklere taş çıkarıyor
Kadın kasap erkeklere taş çıkarıyor
Hakkari'de 2 YPG'li tutuklandı
Hakkari'de 2 YPG'li tutuklandı
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' kitap oldu
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' kitap oldu
3 kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda olaylar
3 kırmızı kartın çıktığı maçın sonunda olaylar
Suriye'deki Türk askerlerine bere, atkı ve kazak gönderdiler
Suriye'deki Türk askerlerine bere, atkı ve kazak gönderdiler

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English