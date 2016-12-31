31.12.2016 15:35 Devrekli İmam Hatiplilerden Halep'e nakit yardımı

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimci, öğrenci ve velileri tarafından Halep'e nakit yardımı yapıldı. Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimci, öğrenci ve velileri tarafından Halep'e nakit yardımı yapıldı.



Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün "Halep Yardım Bekliyor" sloganıyla başlattığı kampanya ile Halep'te ki yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzatıldı. Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğretmenleri Metin Alaca ve Sinan Kalıncı önderliğinde başlatılan kampanya ile ilgili bilgi veren Sinan Kalıncı, "15 gün önce Halep'teki ihtiyaç sahibi aileler için kulübümüzde yardım kampanyası başlattık. Hayata geçirilen kampanya da toplam olarak 4 bin 500 TL nakit elde ettik. Bu yardımı bir tutanak ile okul idaresine teslim ettik" dedi.



Halep için organize edilen yardım kampanyası için öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden Devrek Anadolu İmam Lisesi Okul Müdürü İsmail Öztürk ise, "Öncelikle bu kampanyaya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Halep'te bir ateş yanıyor. Oradaki halk Esed rejimi tarafından çok yoğun baskı altında. Devrek İmam Hatip Lisesi olarak bir nebze olsun farkındalık oluşturmak ve oradaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için bu kampanyayı başlattık toplanan yardım Halep'e ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı Devrek Şube Başkanı İlçe Müftümüz Mahmut Çakır'a makbuz karşılığında teslimatını gerçekleştirdik" diye konuştu.

