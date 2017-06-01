Devletin zirvesi onu yalnız bırakmadı

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde devletin zirvesinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde devletin zirvesinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, şehidin ailesi ile silah arkadaşları katıldı.

Şehidin babası Ahmet Aydın, annesi Hamidiye Çoban ile eşi Nuray Aydın taziyeleri kabul etti. Aydoğan'ın oğulları Berkay (22) ve Tunay (11) da cenazede yer aldı. Şehidin büyük oğlu Berkay'ın annesi ve kardeşini teselli etmeye çalıştığı dikkat çekti.

Şehidin cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konularak bir süre taşındı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törenin ardından Şehit Tümgeneral Aydın, Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verildi.

(İlker Turak - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan /İHA)