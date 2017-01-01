01.01.2017 17:32 'Devlet milletini mağdur etmedi'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır hasar gören 6 bina için daha yıkım kararı çıkartıldı. Bina sakinlerinden Nurettin Bilge, devletin gerekeni yaptığını ve milletine sahip çıktığını kaydetti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır hasar gören 6 bina için daha yıkım kararı çıkartıldı. Bina sakinlerinden Nurettin Bilge, devletin gerekeni yaptığını ve milletine sahip çıktığını kaydetti.

Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde içerisinde Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasına 4 Kasım 2016'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Emniyet Müdürlüğü çevresinde bulunan çok sayıda bina hasar görmüş, bunlardan ağır hasarlı ikisi için yıkım kararı alınmıştı. Bölgede bulunan ve ağır hasarlı olduğu belirlenen 6 bina için daha yıkım kararı alındı. Binaların 10 gün içerisinde yıkılacağı öğrenilirken, hak sahiplerine 69 bin ile 75 bin lira arasında ödeme yapıldığı belirtildi. Ayrıca yıkılacak olan binaların arsaları da sahiplerine geri verildi.



"DEVLET MİLLETİNİ MAĞDUR ETMEDİ"

Saldırıdan önce Saf 1 Apartmanı'nda oturan ve binada 4 dairesi ile 2 dükkanı bulunan Nurettin Bilge, devletin vatandaşını yalnız bırakmadığını ifade etti. Devletin gerekeni yaptığını anlatan Bilge, "Allah razı olsun. Toplam 6 bina için yıkım kararı çıkartıldı. Devlet bize sahip çıktı, milletini mağdur etmedi. Biner TL'de ev taşıma parası da verdiler. Otellere de yerleştirdiler bizi. Arsalarımızı da bize geri verdiler. İmar izni için Büyükşehir Belediyesine gittik. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Şu an iki daire kiraladık. Kimimiz dairede, kimimiz otelde kalıyor. Otel masraflarını devlet karşılıyor" dedi.

(Emrah Kızıl / İHA)

