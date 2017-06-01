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Devlet Bahçeli: Kaza soru işaretlerine yol açmıştır
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Devlet Bahçeli: Kaza soru işaretlerine yol açmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli 'Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması temennimdir' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Şırnak'ta 13 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"KAZANIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI TEMENNİMDİR"

"Şırnak'taki kaza gönülleri yangın yerine çevirmiştir." vurgusunda bulunan Bahçeli, "Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması temennimdir Sık sık meydana gelen helikopter kazaları milletimizin kafasında soru işaretlerine yol açmış kuşkuları artırmıştır. Bu itibarla her ihtimal hesaba katılarak, her iddia dikkate alınarak Şırnak Şenoba'dan Türkiye'nin üzerine düşen çığ kaldırılmalı, bundan sonra benzeri keder verici, milli vicdanları heder eden vakaların yaşanmasının önüne geçilmeli, önü de kesilmelidir. dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜ YASLI, GÖVDESİ YANIKTIR''

"Türk milleti, ne hazin bir tecellidir ki, felaketten felakete koşmakta, acı üstüne acı yaşamaktadır. Ardı arkası kesilmeden alınan kara haberlerden dolayı milletimizin gözü yaşlı, gönlü yaslı, gövdesi yanıktır. Dün Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde Kato Dağı'nı hainlere dar eden uzman çavuşundan tümgeneraline kadar on üç şerefli Türk askerini taşıyan AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra kaza kırıma uğramıştır. Sonuç itibariyle Yarbay Songül Yakut kardeşimizin de aralarında bulunduğu on üç kahramanımız şehit düşmüştür.

VAKİT, ONLARIN HATIRALARINA SAHİP ÇIKMA VAKTİ

Bu elim ve yürekleri kavuran kazanın, mezkûr helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir. Diyarbakır Lice Köyü kırsalında üç Mehmedimizin şehit, ikisinin de yaralanmasından hemen sonra Şırnak'ta vuku bulan felaket ülkemizi baştan ayağa sarsmış, milletimizi derinden yaralamış ve gönülleri yangın yerine çevirmiştir. Şimdi vakit yurdumuzun dört bir yanında şehitlerimize son görevlerimizi yerine getirme, onların hatıra ve emanetlerine sahip çıkma vaktidir. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki feci kaza kırımın en ufak ayrıntısına kadar incelenerek adli ve idari tahkikatla genişletilip bütün yönleriyle aydınlatılması en acil tavsiye ve temennimdir.

TERÖRLE MÜCADELE

Aynı şekilde terörle mücadele korkusuzca, kararlıca, karanlıkları yırtarcasına sürdürülmeli, caniler mahv-ı perişan edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörizmi yok edecek güçte, ihaneti yenecek inançta, milli güvenliğini temin ve takviye edecek kabiliyettedir. Bu uğurda bir olmak, kucaklaşma hasletini canlı tutmak, milli birlik ve dayanışma ruhuna samimiyetle destek verip bağlanmak ihmal edilemeyecek ön şarttır.

HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Milliyetçi Hareket Partisi terörizmle adı konmamış savaşa sonuna kadar destek vermeye, milletiyle, devletiyle yan yana durmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Vatan sağolsun, millet var olsun, hepimizin başı sağ olsun.

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