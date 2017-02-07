Devlet Bahçeli esti gürledi tercihim Erdoğan'dır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa referandumunda evet oyu vermelerini eleştiren cephelere sert dille yanıt verdi. Hayırcı cephenin kendisine milliyetçilik dersi vermesini eleştiren Bahçeli, "Bu ne arsızlık, ne hadsizlik ne ahlaksızlıktır" dedi.

Bahçeli, kendisini eleştiren Doğu Perinçek'e de çok sert yanıt verdi. Bahçeli, "Eğer ülkenin bekası için Doğu Perinçek ve yanındakilerle sayın Erdoğan arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam. Kesinlikle tercihim Erdoğan olurdu" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''MHP, her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir. Ne var ki iradesizler azgınca faaliyettedir milletten korkanlar kaçanların karanlık emelleri hiç olmadığı kadar faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına asla ambargo koyamayacaktır.

''MHP, KAYMAK TABAKALARIN PARTİSİ DEĞİL''

Millet hükmün sahibidir. MHP, lobilerine kulislerin kaymak tabakaların partisi değil Müslüman Türk milletinin yürek atışıdır.

''48 YILDIR ŞEYTAN TAŞLADIK''

Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır. 48 yıldır şeytan taşladık ihanet ve melaneti kovaladık. İşbirlikçiler hiç durmadı hazımsızlar hiç yorulmadı. Devamlı kör bir arayış içinde oldular sürekli kirli fırsat kolladılar.

''BAŞKALARI GİBİ SORUMSUZ DAVRANAMAYIZ''

Başkaları gibi sorumsuz davranamayız. Tarihin yanlış yerinde duramayız. İstismara bel bağlayamaz aldatma ve kandırmaya heves edemeyiz. Akıntının karşısında kürek çekmek yerine yön ve istikamet vermenin akılcı olduğuna inanır bunu yaparız.

''PAZARLIK, SİYASİ MENFAAT BEKLENTİSİ BİZE UZAKTIR''

Pazarlık, arka kapı siyaseti, al-ver anlaşması siyasi menfaat beklentisi bize yabancıdır, uzaktır.

''FİTNEKOLİKLER BİLSİNLER Kİ...''

MHP'nin milli ve demokratik mücadelesinden ürkenler bundan böyle de huzur ve rahat yüzü göremeyeceklerdir. Fitnekolikler bilginler ki her zaman da var olacağız. Bunu örselemeye öğütmeye hiçbir ihanet fedaisinin gücü yetmeyecektir.

''TÜRK MİLLETİ SANDIKTA KARARINI VERECEKTİR''

TBMM'de kabul edilen 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuştur. Türk milleti sandıkta kararını verecektir. Millet anayasa değişikliğine damgasını vuracaktır. Teklifin milli irade ile tescili ülkenin önünü açacaktır.

''EĞER DOĞU PERİNÇEK İLE ERDOĞAN ARASINDA BİR TERCİH HAKKIMIZ OLURSA...''

Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz.

''TÜRKİYE'Yİ ALMAN BAŞBAKANI'NA ŞİKAYET ETME KÜSTAHLIĞINI GÖSTEREN CHP ZİHNİYETİ...''

Türkiye'yi Alman Başbakanı'na şikayet etme küstahlığını gösteren CHP zihniyeti milletten bir kez daha şamarı yiyecek, yakın hısmı HDP ile birlikte rüzgar ekerken fırtına ile karşılaşıp sandığın dibine tortu gibi çökecektir. Adında halk olup halkla hiçbir bağı olmayanlar referandum sonrası kaçacak delik arayacaktır.''