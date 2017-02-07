Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Devlet Bahçeli esti gürledi tercihim Erdoğan'dır!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Devlet Bahçeli esti gürledi tercihim Erdoğan'dır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık meclis grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa referandumunda evet oyu vermelerini eleştiren cephelere sert dille yanıt verdi. Hayırcı cephenin kendisine milliyetçilik dersi vermesini eleştiren Bahçeli, "Bu ne arsızlık, ne hadsizlik ne ahlaksızlıktır" dedi.

Bahçeli, kendisini eleştiren Doğu Perinçek'e de çok sert yanıt verdi. Bahçeli, "Eğer ülkenin bekası için Doğu Perinçek ve yanındakilerle sayın Erdoğan arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam. Kesinlikle tercihim Erdoğan olurdu" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''MHP, her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir. Ne var ki iradesizler azgınca faaliyettedir milletten korkanlar kaçanların karanlık emelleri hiç olmadığı kadar faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına asla ambargo koyamayacaktır.

''MHP, KAYMAK TABAKALARIN PARTİSİ DEĞİL''

Millet hükmün sahibidir. MHP, lobilerine kulislerin kaymak tabakaların partisi değil Müslüman Türk milletinin yürek atışıdır.

''48 YILDIR ŞEYTAN TAŞLADIK''

Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır. 48 yıldır şeytan taşladık ihanet ve melaneti kovaladık. İşbirlikçiler hiç durmadı hazımsızlar hiç yorulmadı. Devamlı kör bir arayış içinde oldular sürekli kirli fırsat kolladılar.

''BAŞKALARI GİBİ SORUMSUZ DAVRANAMAYIZ''

Başkaları gibi sorumsuz davranamayız. Tarihin yanlış yerinde duramayız. İstismara bel bağlayamaz aldatma ve kandırmaya heves edemeyiz. Akıntının karşısında kürek çekmek yerine yön ve istikamet vermenin akılcı olduğuna inanır bunu yaparız.

''PAZARLIK, SİYASİ MENFAAT BEKLENTİSİ BİZE UZAKTIR''

Pazarlık, arka kapı siyaseti, al-ver anlaşması siyasi menfaat beklentisi bize yabancıdır, uzaktır.

''FİTNEKOLİKLER BİLSİNLER Kİ...''

MHP'nin milli ve demokratik mücadelesinden ürkenler bundan böyle de huzur ve rahat yüzü göremeyeceklerdir. Fitnekolikler bilginler ki her zaman da var olacağız. Bunu örselemeye öğütmeye hiçbir ihanet fedaisinin gücü yetmeyecektir.

''TÜRK MİLLETİ SANDIKTA KARARINI VERECEKTİR''

TBMM'de kabul edilen 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuştur. Türk milleti sandıkta kararını verecektir. Millet anayasa değişikliğine damgasını vuracaktır. Teklifin milli irade ile tescili ülkenin önünü açacaktır.

''EĞER DOĞU PERİNÇEK İLE ERDOĞAN ARASINDA BİR TERCİH HAKKIMIZ OLURSA...''

Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz.

''TÜRKİYE'Yİ ALMAN BAŞBAKANI'NA ŞİKAYET ETME KÜSTAHLIĞINI GÖSTEREN CHP ZİHNİYETİ...''

Türkiye'yi Alman Başbakanı'na şikayet etme küstahlığını gösteren CHP zihniyeti milletten bir kez daha şamarı yiyecek, yakın hısmı HDP ile birlikte rüzgar ekerken fırtına ile karşılaşıp sandığın dibine tortu gibi çökecektir. Adında halk olup halkla hiçbir bağı olmayanlar referandum sonrası kaçacak delik arayacaktır.''
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çatıdaki kar hastanelik etti
Almanya'da hırsızlar kiliselere dadandı
Hedefinde CHP vardı
Kadın sürücü icralık otomobille iş yerine daldı
Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı
Üsküdar açıklarında denizden ceset çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Rusya'dan o röportaja sert tepki! Özür bekliyoruz
Rusya'dan o röportaja sert tepki! Özür bekliyoruz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Çatıdaki kar hastanelik etti
Çatıdaki kar hastanelik etti
Almanya'da hırsızlar kiliselere dadandı
Almanya'da hırsızlar kiliselere dadandı
Hedefinde CHP vardı
Hedefinde CHP vardı
Kadın sürücü icralık otomobille iş yerine daldı
Kadın sürücü icralık otomobille iş yerine daldı
Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı
Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı
Üsküdar açıklarında denizden ceset çıktı
Üsküdar açıklarında denizden ceset çıktı
ABD'de Adalet Bakanlığı tekrar vize yasağı istedi
ABD'de Adalet Bakanlığı tekrar vize yasağı istedi
Rüzgar Çetin 'muşta' davası için adliyede
Rüzgar Çetin 'muşta' davası için adliyede
Varlık Fonu nedir ne değildir ? Bakan açıkladı
Varlık Fonu nedir ne değildir ? Bakan açıkladı
Savunmada yeni güç 'Bora'
Savunmada yeni güç 'Bora'
Çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Sadece bir cezaevinde 13 bin kişi asıldı
Sadece bir cezaevinde 13 bin kişi asıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English