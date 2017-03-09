Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ümitle bekledikleri kaos için el ovuşturan, kavga çıkması için el sallayan, karanlığa alkış tutan odaklar 16 Nisan'da tamamen kaybedecekler. Partimizle uzaktan yakından ilgisi, ilişkisi, bağı, bağlantısı olmayan kişilerin, ayağımıza dolaşıp tahrike yeltenmeleri kalleş bir kumpastır' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ümitle bekledikleri kaos için el ovuşturan, kavga çıkması için el sallayan, karanlığa alkış tutan odaklar 16 Nisan'da tamamen kaybedecekler. Partimizle uzaktan yakından ilgisi, ilişkisi, bağı, bağlantısı olmayan kişilerin, ayağımıza dolaşıp tahrike yeltenmeleri kalleş bir kumpastır" dedi.
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