Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye idam çağrısı

MHP Lider Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

Devlet Bahçeli burada yaptığı konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin idam edilmesi talebi hakkında sert sözler söyledi.

"AKP TOP ÇEVİRMESİN"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı'na suikast düzenleyen timin başındaki Binbaşı Şükrü Seymen'in; "Darbe yaptık, cezam idam bile olsa canım yanmaz" sözlerini hatırlatarak şunları söyledi; "Bu caninin hiçbir şeyden korkmuyorum . Cezesi idam bile olsa canım yanmaz sözleri en küçük pişmanlık taşımadığı gibi Türkiye'ye meydan okumaktır. Türk adaleti bunları en ağır şekilde cezalandıracaktır. Hainler idamdan korkmuyor, milletimiz de idam istiyorsa bize düşün TBMM'de düzenlemeyi yapmaktır. AKP top çevirmesin idam konusunda ciddiyse MHP'nin desteği her zaman vardır"