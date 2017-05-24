Devlet Bahçeli Antalya'da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediyesinin gerçekleştireceği yatırımların toplu açılış töreni için Antalya'ya geldi. Ankara'dan havayoluyla saat 11.40'da Antalya Havalimanı'na gelen Bahçeli, VIP çıkışında partililer tarafından karşılandı. Bazı partililer Bahçeli'nin elini öptü. Havalimanına indikten sonra karayoluyla Alanya'ya giden Bahçeli'ye genel başkan yardımları ve milletvekilleri de eşlik etti.

(Suat Metin - Sabri Çağlar / İHA)