Devler Liginde heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı, yarın oynanacak Bayer Leverkusen-Atletico Madrid mücadelesi ile devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı, yarın oynanacak Bayer Leverkusen-Atletico Madrid mücadelesi ile devam edecek. Büyük çekişmeye sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın ve 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Turun son maçlarının ardından Çeyrek finale yükselen takımlar 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
21 Şubat Salı 22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 22.45 Manchester City - Monaco .... 22 Şubat Çarşamba 22.45 Porto - Juventus 22.45 Sevilla - Leicester City
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