Devir teslim günü

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde Binali Yıldırım, genel başkan olduğu 22 Mayıs'tan bir gün önce koltuğu Erdoğan'a devrediyor.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde Binali Yıldırım, genel başkan olduğu 22 Mayıs'tan bir gün önce koltuğu Erdoğan'a devrediyor.

Kongrede, AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan, 'Bitmeyen Sevda' isimli belgesel partililere izletildi. Belgeselde, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yaptığı icraatlar anlatıldı. Belgesel de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüsü de yer aldı. Yeni hedeflerin de paylaşıldığı belgeselde, birlik mesajları da verildi.

Bin 370 delegenin hazır bulunduğu kongrede, Genel Başkan seçimi başta olmak üzere tüzük değişikliği, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve partinin diğer yetkili organlarında değişiklikler yapılacak. Yıldırım, genel başkanlık koltuğuna oturduğu 22 Mayıs'tan bir gün önce koltuğu Erdoğan'a devredecek. Bugün yapılan 3. olağanüstü kongreyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos 2014'te bıraktığı genel başkanlık koltuğuna 2 yıl 9 ay sonra yeniden dönmüş oluyor.

Erdoğan'ın konuşmasını Cumhurbaşkanlığı forsu olmadan yapacağı öğrenildi.

(Enise Vural / İHA)