02.01.2017 09:44 Develi'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Tekir Caddesi ile Işıklar Kavşak'ta meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki R.R.Y.'nin kullandığı 38 TL 479 plakalı minibüs ile 24 yaşındaki A.C.'nin kullandığı 38 F 2010 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle 38 TL 479 plakalı minibüsün yan yattığı, sürücü R.R.Y. ile yanında bulunan 45 yaşındaki A.B.'nin yaralandığı, 38 F 2010 plakalı aracın şoförü A.C. ile yanında bulunan A.D.'nin yaralandığı bildirildi.



Yaralıların ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.B.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

