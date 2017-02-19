Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Develeri ayırmak kolay olmadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Develeri ayırmak kolay olmadı

Ege'nin kültür sembollerinden birisi olan deve güreşlerinde, güreşen develeri onlarca kişi birbirinden zor ayırdı.

Ege'nin kültür sembollerinden birisi olan deve güreşlerinde, güreşen develeri onlarca kişi birbirinden zor ayırdı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi gördü. Geniş katılımlı olarak Ege'nin bir çok bölgesinden deve güreşlere katıldı. Çekişmeli geçen güreşler sonrasında hakemlerin kararı ile güreşlerine son verilen develeri ayırmak zor oldu. Birbiriyle güreşen devleri birbirinden ayırmak için onlarca kişi gün boyu büyük çaba harcadılar. Halatlar ile develerin havutlarından bağlayarak ayrılmaya çalışılan develer zor anlar yaşattı. Her müsabakada iki deveyi birbirinden ayırmak için yaklaşık 20 kişi görev yaptı.
Güreşlere Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ev sahipliği yaparken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A. Edip Uğur, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, çevre ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları ile AK Parti Balıkesir milletvekilleri katıldılar.
(Bekir Terzioğlu - Emrah Elmas / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Doğu buz tuttu !
Develeri ayırmak kolay olmadı
ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde
Bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe olduğu yeni model geliyor
Tahliye oldu, 3 kişiyi öldürdü
52 göçmen yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti
Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti
Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!
Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Doğu buz tuttu !
Doğu buz tuttu !
Develeri ayırmak kolay olmadı
Develeri ayırmak kolay olmadı
ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde
ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde
Bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe olduğu yeni model geliyor
Bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe olduğu yeni model geliyor
Tahliye oldu, 3 kişiyi öldürdü
Tahliye oldu, 3 kişiyi öldürdü
52 göçmen yakalandı
52 göçmen yakalandı
Yaralanan 19 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Yaralanan 19 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
KKTC'de çözüm müzakerelerini görüşecek
KKTC'de çözüm müzakerelerini görüşecek
Fransa'da protesto gösterileri bitmek bilmiyor
Fransa'da protesto gösterileri bitmek bilmiyor
Ve başlıyor! Hangi emekli ne kadar para alacak?
Ve başlıyor! Hangi emekli ne kadar para alacak?
Engelli adamın yardımına motosikletli genç koştu
Engelli adamın yardımına motosikletli genç koştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English