Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Develer güreşti, sahipleri kavga etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Develer güreşti, sahipleri kavga etti

Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen Geleneksel Demre Deve Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli illerden gelen 100 deve birbirleriyle kıyasıya güreşirken, bazı güreşlerde de deve sahipleri birbirleriyle kavga etti.

Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen Geleneksel Demre Deve Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli illerden gelen 100 deve birbirleriyle kıyasıya güreşirken, bazı güreşlerde de deve sahipleri birbirleriyle kavga etti.
Demre Kaymakamlığı, Demre Belediye Başkanlığı ve Demre Deveciler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "12. Geleneksel Demre Deve Güreşleri Festivali" yapıldı. Beymelek Mahallesi'ndeki deve güreş sahasında yapılan güreşler, tam bir festival şeklinde geçti. Geliri deve güreş kültürünü yaşatmak için kullanılan festivalini, Demre Kaymakamı Murat Uz, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre Garnizon Komutanı Gürcan Güncan, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, çevre illerin belediye başkanları, AK Parti Antalya İl Başkanı Avukat Rıza Sümer, siyasi patilerin ilçe başkanları, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarlarında aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin kişi izledi.
Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, İzmir yöresinden toplam 100 güreşçi deve katıldığı güreşlerde, kadın ve çocuklardan giriş ücreti alınmadı. Güreşler, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve istiklal marşının okunuşu ile başladı.

DEVELER GÜREŞTİ, SAHİPLERİ KAVGA ETTİ
Güreş duasıyla başlayan ve birincinin olmadığı güreşlerde ikili folklorik güreşler yapıldı. Develer alanda güreş tutarken, dışarıda da deve sucuğu satıldı. Özellikle Çineli Orhan Bey ile Bodrum'dan Kara Zindan adlı develer birbirini boyun kilidi ile bağladılar. Develeri birbirinden zor ayırdılar. Demre'den Çılgın Arap ile yine Demre'den Burak Bey adlı develerin güreşinde olaylar çıktı. Irgatcılar develeri ayırmaya çalışırken, deve sahipleri de develerin arasında birbirlerine saldırdı. Olaylar daha sonra büyümeden önlendi.

ALANDAN KAÇTILAR
Güreşlerde, Büyükşehir Kupası için Milas'tan Kanka ile Bodrum'dan Orhan Bey adlı develer, Kaymakamlık Kupası için Demre'den Çalık Bey ile Bodrum'dan Tunahan, Belediye Başkanlığı Kupası için Demre'den Alyans ile Sarayköy'den Ali Efe adlı develer güreş tuttu. Bazı develer güreşmemek için alandan kaçtılar. Bazı develerde rakibine saldırıp, alandan kaçırdı. Güreş sonunda düzenlenen ağalık ihalesini de 50 bin lira ile Demreli işadamı Mehmet Bayrakçı aldı.

"YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI"
Güreşlerin yörük geleneğinin bir parçası olduğunu belirten Demre Kaymakam Murat Uz, "Batı Antalya Bölgesinde Demre İlçemiz deve güreşleri ile marka haline geldi. Deve güreşleri Kültürümüzün bir parçası olan bir Yörük geleneğidir. Biz elimizden geldiği kadar bu geleneği yaşatmaya çalışacağız" dedi.

"FUTBOLDAN DAHA ÇOK SEVİLİYOR"
Deve güreşlerini izleyen vatandaşlardan, Hatice Kübra Solumaz; "Deve güreşleri yöre kültürümüzün bir parçasıdır. Deve güreşleri düzenlendiğinde gelip izliyoruz. Aile olarak bizim de devemiz var" derken, Ümmühan Acar da, " Deve güreşleri bizim geleneğimiz göreneğimiz. Bu günlere kadar gelmiş. Bizde izliyoruz Güreşleri çok seviyoruz" diye konuştu. Bir başka izleyici Ramazan İnal ise, " Deve güreşleri kültürümüzün 200 yıllık geleneğidir. Bir futbol maçında Bin 500 kişi olur. Ama deve güreşlerinde 5 Bin kişi olur. Bu güreşleri yaşatalım ve koruyalım" şeklinde konuştu.
(Ramazan Sarıkayalı /İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gol orucunu bozdu
'Babamın intikamını al' diyen yeğenini bıçakladı
Sosyal medya yalnızlaştırıyor
Trablus Büyükelçiliği yeniden faaliyette
Mutlu Topçu imzalıyor
ABD halkından Trump'ın kızına sert eleştiriler
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Beşar Esad öldü!
Beşar Esad öldü!
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gol orucunu bozdu
Gol orucunu bozdu
'Babamın intikamını al' diyen yeğenini bıçakladı
'Babamın intikamını al' diyen yeğenini bıçakladı
Sosyal medya yalnızlaştırıyor
Sosyal medya yalnızlaştırıyor
Trablus Büyükelçiliği yeniden faaliyette
Trablus Büyükelçiliği yeniden faaliyette
Mutlu Topçu imzalıyor
Mutlu Topçu imzalıyor
ABD halkından Trump'ın kızına sert eleştiriler
ABD halkından Trump'ın kızına sert eleştiriler
Kadıköy'ün de büyüsü bozuldu
Kadıköy'ün de büyüsü bozuldu
Bir hafta içerisinde 81 ilde 586 uyuşturucu operasyonu
Bir hafta içerisinde 81 ilde 586 uyuşturucu operasyonu
Sokak ortasında esrarengiz ölüm
Sokak ortasında esrarengiz ölüm
'Hayır' diyen sustu, 'evet' diyen konuştu
'Hayır' diyen sustu, 'evet' diyen konuştu
Fenerbahçe Erciyes'e yatırım yapacak
Fenerbahçe Erciyes'e yatırım yapacak
Bilic Payet'i Marsilya'ya kaptırdı
Bilic Payet'i Marsilya'ya kaptırdı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English