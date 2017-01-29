Deve güreşi dönüşü kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Tire-Belevi karayolu kana bulandı. Belevi viyadüğü altında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Tire-Belevi karayolu kana bulandı. Belevi viyadüğü altında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 35 YFE 22 plakalı Mehmet Kireli'nin (43) kullandığı ve içinde arkadaşları Süleyman Bal (31), Muhammet Paşalı, Ali ve Mehmet Mantoğlu ile Aytekin Yorgancı'nın bulunduğu otomobil, Söke Bağarası'nda düzenlenen deve güreşlerinin ardından Tire'ye dönmek için yola çıktı. Araç Belevi viyadüğüne geldiğinde bir anda kontrolünü kaybedip, önce Selçuk istikametine doğru gitmekte olan 09 YH 371 plakalı Hüseyin Doğan (50) yönetimindeki otomobile ardından da şerit değiştirip, Enes Kopar (23) yönetimindeki 06 GR B33 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar toplam 9 yaralıyı Tire, Selçuk ve Torbalı Devlet Hastanelerine taşıdı.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Kireli, götürüldüğü Selçuk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Arkadaşı Süleyman Bal ağır yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

(Yakup Fatih Şaşmaz / İHA)