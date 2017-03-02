Dev vinç devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Çin'de kuvvetli rüzgar dev vinci devirdi. Korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de kuvvetli rüzgar dev vinci devirdi. Korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Jiangsu eyaletine bağlı Funing bölgesinde gökdelen inşaatındaki vinç, kuvvetli rüzgara dayanamadı. Devasa vinç büyük bir gürültüyle caddeye devrilirken, o anlarsa amatör kameraya yansıdı. Vincin çökmesi sonucu oluşan enkazın altında kalan 2 kişi ölürken, 22 kişi de yaralandı.
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