Dev uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

Ankara'da 20 Haziran'da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 163'ü tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ankara'da 20 Haziran'da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 163'ü tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 20 Haziran'da 3 bin polisin katılımıyla dev uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adının verildiği operasyonda saat 04.00'ten itibaren 257 adrese baskın düzenlenmiş, 2 kilo 169 gram esrar, 90 paket eroin, 46 paket taş kokain, 12 paket bonzai, 417 adet uyuşturucu hap, 13 tabanca, 10 pompalı tüfek ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilmişti. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sorgusu tamamlanan 163 şüpheli tutuklandı, 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Abdullah Sarıca - Musa Erdoğan/İHA)