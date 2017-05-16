Dev timsahları elleri ile beslediler

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, dev timsahları elleriyle besledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, dev timsahları elleriyle besledi.

Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkındaki dev Mississippi timsahlarını vatandaşların elleriyle beslemesi ilginç görüntülere sahne oldu. Ortalama boyları 3 ile 4 metre arasında değişen beş timsahın kafesinin içine giren vatandaşlar, korku ve heyecan içinde timsahları besleme tecrübesi yaşadılar. Ziyaretçiler tarafından atılan tavuk etleri ise dev timsahlar tarafından dakikalar içinde tüketildi.



"BESLERKEN KORKUM HEYECANIMI UNUTTURDU"

Hayvanat bahçesinde timsahları eli ile besleyerek unutmayacakları bir tecrübe yaşayan Kaan Demirbek adlı ziyaretçi çok korktuğunu belirterek, "Çok heyecanlandım. Timsahlara merakım vardı. Beslerken çok korktum, heyecanımı unuttum" dedi.



"HAYVAN SEVGİSİNİ SONUNA KADAR YAŞADIK"

Bir başka ziyaretçi olan Mustafa Ay ise, "Evde ufak çaplı akvaryumumuz ve kuşlarımız var. Ama tabi böyle bir deneyim yaşamak çok güzeldi. Kızımız da gördü. Hayvan sevgisini sonuna kadar yaşadık burada" diye konuştu.



"GENELDE HAFTADA BİR, KIŞ DÖNEMİ 3-4 AYDA BİR BESLİYORUZ"

Timhsahların beslenmesi hakkında bilgi veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın de, "Ziyaretçilerin birçoğu timsahları hareketsiz görünce heykel zannediyorlar. Halbuki sürüngenler vücut ısısını dengelemek için böyle uzun süre hareketsiz kalıyor. Uzun süre hareketsiz kaldığı için de çok fazla acıkmıyorlar. Genelde haftada bir, kış dönemi 3-4 ayda bir besliyoruz. Bugünde beslenme günüydü. Ziyaretçilerimize de beslenme şansı tanıdık. İzleyenlerde timsahların heykel olmadığını canlı olduğunu gördüler beslenme sırasında. Timsahlar beyaz et ve kırmızı et ile besleniyorlar. Burada çeşitli boylarda 5 tane timsah var. Buradaki timsah türleri Missisipi Aligatörleri. Yani kısa çeneli yatay olanlar. Oldukça da güçlüler. Ne kadar tehlikeli olduklarını beslenirlerken gösterdiler. Timsahlarımızın boyları 3 ile 4 metre arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Hayvanat bahçesini gezmeye gelen diğer vatandaşlar ise timsahların beslenmelerini büyük ilgi ile izledi.

(Kaan Kızıl / İHA)