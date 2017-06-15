Dev timsahla gösteri canından ediyordu

Tayland'da dev timsahla gösteri yapan adam az kalsın kafasından oluyordu.
Tayland'da dev timsahla gösteri yapan adam az kalsın kafasından oluyordu. Timsahı elindeki çubukla kendinden geçirmeye çalışan adam az sonra, kafasını korkunç hayvanın ağzına koydu. Ancak sahne sanatçısı hiç de beklemediği bir şeyle karşılaştı. Timsah ağzını aniden kapatarak adamı kafasından ısırdı. Kafasını hızla çeken adam korkudan neye uğradığını şaşırırken, dev timsah suya atlayarak uzaklaştı.
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