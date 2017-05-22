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Dev şirkete Türkiye'de soruşturma
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Dev şirkete Türkiye'de soruşturma

Rekabet Kurumu, Microsoft hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, Microsoft hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, ABD'li yazılım şirketi Microsoft hakkında rekabet soruşturması başlattı. Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre internet kafelere yönelik olarak hazırlanan '3+ Projesi' kapsamında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiasını şikayet başvurusunun yeniden değerlendirdiği 20 Nisan tarihli toplantıda, 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rekabet Kurumu, internet kafelere yönelik olarak hazırlanan '3+ Projesi' kapsamında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay 13'üncü Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi. Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1555-550 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13'üncü Dairesi'nin, 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K. sayılı kararı ile iptal edildi.
Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 20 Nisan 2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41'inci maddesi uyarınca; Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 17-13/171-M sayı ile karar verdi".

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