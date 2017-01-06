06.01.2017 11:15 Dev sirk çadırı yerle bir oldu

Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve yer yer hızı 80 kilometreye çıkan lodos dev sirk çadırını yerle bir etti. Lodosun gösteri sırasında değil de sabah erken saatte yaşanması olası bir faciayı önlerken, sirk çalışanlarından kimse yara almadı. Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve yer yer hızı 80 kilometreye çıkan lodos dev sirk çadırını yerle bir etti. Lodosun gösteri sırasında değil de sabah erken saatte yaşanması olası bir faciayı önlerken, sirk çalışanlarından kimse yara almadı.



Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah saatlerinde hızı 80 kilometreye kadar çıkan lodos şehirdeki çok sayıda ağaca zarar verirken, apartmanlarda asılı klimalar yerlere düştü. Çatıların zarar gördüğü lodosta yaklaşık bir haftadır Manisa'da bulunan Türkiye Sirki Çadırı da dayanamayarak paramparça oldu. Manisa eski otogarındaki boş alana kurulan Türkiye Sirkinin gösterilerinin yapıldığı dev çadırının sabah erken saatlerde parçalanması olası bir facianın da önüne geçerken sirk adeta savaş alanına döndü. Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri çadır çevresinde güvenlik önlemleri alırken, lodosun iki gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.

