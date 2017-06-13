Japon Hayvanat Bahçesinde, Shin Shin adlı dev panda 5 yıl sonra doğum yaptı.

Japon Hayvanat Bahçesinde, Shin Shin adlı dev panda 5 yıl sonra doğum yaptı.

Japonya'da bir hayvanat bahçesi, 5 sene sonra gerçekleşen ilk dev panda yavrusunun doğumunu kutladı. Dev pandanın yavrusu avuç içine sığacak büyüklükte. Adı Shin Shin olan 11 yaşındaki anne panda, öğleden önce doğum yaptı. Hayvanat bahçesi yetkilileri bebek pandanın cinsiyetinin belli olmadığını ve uzun yıllar boyunca yanlış olarak belirlenebileceğini söyledi. Pandaların doğduklarında tüysüz, pembe renkte ve yaklaşık 100 gram ağırlığında oldukları için cinsiyetlerinin belirlenemeyecek kadar küçük olduğuna dikkat çekildi.

Anne panda Shin Shin, ilk olarak 2012'de doğum yapmıştı. Yavru panda, hayvanat bahçesinde 24 yıl sonra gerçekleşen ilk doğumdan sonra ancak 6 gün yaşayabildi. Daha sonra zatürreden öldü.

Yetkililer, pandaların daha önceki hamileliklerinin hayvanat bahçesi çalışanları ve halk tarafından gözlemlenebildiğine dikkat çekerek ziyaretçi sayısının artması sonucu hayvanat bahçesi çalışanları yavruların hayatta kalmasını sağlamak için onları kapalı alanlarda tutmaya başladıklarını vurguladı.

Ueno Hayvanat Bahçesi'nde esaret altında doğan ilk panda 1985 yılında dünyaya gelmiş, sadece 43 saat yaşamıştı. Doğada yaşayan bin 860 panda varken, yaklaşık 420 panda Çin'de esaret altında yaşıyor.

