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Dev operasyonda şüpheli araç böyle imha edildi
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Dev operasyonda şüpheli araç böyle imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyindeki 18 köyde devam eden operasyonda, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 6 araç ele geçirilirken, 6 barınak ve 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyindeki 18 köyde devam eden operasyonda, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 6 araç ele geçirilirken, 6 barınak ve 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesine bağlı 18 köyde devam eden operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında barınan ve kış üslenmesine giren aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla dün saat 05.00'dan itibaren operasyon başlatıldığı anımsatıldı. Açıklamada, "Bölgede yürütülen 'Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu' operasyonunda bugün 17.00 itibariyle Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararlarına istinaden toplam 75 ev ve eklentilerinde arama faaliyeti icra edilmiştir. Aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet 7,65 Browning marka tabanca, 36 adet 7,65 Browning marka tabanca fişeği, bir adet boş havan mühimmatı, 4 adet uçaksavar mühimmatı boş kovanı, bir adet hassas tartı, 2 adet el terazisi, 15 çift ayakkabı, 10 koli torpil tabir edilen patlayıcı madde, 27 adet şemsiye, 27 adet kamuflajlı tişört, 350 kilogram amonyum nitrat, 18 adet leşker kıyafeti, 3 adet sırt çantası, 11 adet ısıtıcı, bir adet çadır, bir adet oksijen tüpü ile muhtelif miktarda sıhhi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 6 aracın ele geçirildiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 28 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde 348 araç ve bin 641 şahsın sorgulaması yapılmıştır. Yapılan sorgulamalar sonucu haklarında suç kaydı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 31 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 6 barınak ve 4 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise 343 kilogram toz, 452 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 795 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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