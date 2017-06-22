Dev operasyon tamamlandı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında 28 Mayıs'ta başlatılan dev operasyon tamamlandı. Operasyonda 3'ü ölü, 5'i sağ olmak üzere toplam 8 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda silah ve mühimmat, yüklü miktarda patlayıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında 28 Mayıs'ta başlatılan dev operasyon tamamlandı. Operasyonda 3'ü ölü, 5'i sağ olmak üzere toplam 8 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda silah ve mühimmat, yüklü miktarda patlayıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Lice, Kocaköy, Hani, Hazro, Dicle ve Silvan ilçeleri ile Bingöl arasında barınan ve aralarında üst düzey yöneticilerinin de olduğu değerlendirilen teröristlere yönelik 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı. 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla sürdürülen operasyonun başarıyla tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında, 3'ü ölü, 5'i sağ olmak üzere toplam 8 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet PKMS (Bixi) makineli tüfek, 16 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 10 adet tabanca, 3 adet havalı tabanca, 1) adet tabanca susturucu aparatı, 31 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet el bombası, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet çabuk nişan alma sistemi (Çanas), 310 adet muhtelif şarjör, 2 bin 843 adet muhtelif fişek, 2 adet Yaesu marka büyük telsiz, 16 adet el telsizi, 12 adet sırt çantası, 37 adet uyku tulumu, 62 çift leşker kıyafeti, 1 takım kar kıyafeti, 4 adet jeneratör, 167 adet tüp, 2 ton 100) kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.



11 BİN 135 ŞAHSIN SORGULAMASI YAPILDI

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararlarına istinaden 104 köy ve mezrasında toplam bin 216 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti yapıldığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında gerçekleştirilen arama ve kontroller neticesinde 2 bin 706 araç ve 11 bin 135 şahsın sorgulaması yapılmış, 91 şahıs hakkında adli işlem yapılarak, bunlardan 14'ü tutuklanmış, 20 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 156 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır."



YAĞMALANAN 12 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 12 aracın ele geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 59 sığınak ve 24 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisindeki yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Teröristlerce toplam 1 ton 620 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış olan 19 adet EYP düzeneği, 23 adet EYP yapımında kullanılan mutfak tüpü, 21 adet pil bloğu, 20 adet elektronik devre kartı, 657 adet EYP yapımında kullanılan entegre, 27 adet elektrikli fünye ve 2 bin 275 metre EYP kablosu tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir."



17 TON 157 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narko-terörizmle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da yer verilen açıklamada, "4 milyon 483 bin 996 kök kenevir bitkisi, 13 ton 160 kilogram toz, 3 ton 997 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 17ton 157 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir" denildi.

