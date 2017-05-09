Dev operasyon sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak'taki 4 ayrı bölgede yürütülen operasyonlar sürüyor. Dün takviye birliklerin sevk edildiği bölgelerdeki operasyonlara havadan savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterler destek veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak'taki 4 ayrı bölgede yürütülen operasyonlar sürüyor. Dün takviye birliklerin sevk edildiği bölgelerdeki operasyonlara havadan savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterler destek veriyor.

Şırnak'ta kent ve ilçe merkezlerinde terörün temizlemesi ve hava sıcaklıklarını artmasıyla birlikte harekete geçen TSK, kırsalda yoğunlaştırdığı operasyonlarını sürdürüyor. Cudi ve Gabbar dağlarında operasyonu tamamlayan TSK, kentin Beytüşşebap ilçesine bağlı Kato Dağı, Şırnak ile Siirt arasında bulunan Bestler-Dereler ve Uludere ile Hakkari arasında bulunan Kopki bölgeleri ile Uludere'nin Şenoba beldesine bağlı Merina Yayları'nda operasyona devam ediyor. Ocak ayından bu yana toplam 94 teröristin etkisiz hale getirildiği kentte sürdürülen operasyonlara havadan savaş uçakları, insansız hava araçları ve helikopterler destek verirken, dün çeşitli kentlerden gönderilen çok sayıda asker, operasyon bölgelerine helikopterlerle takviye olarak gönderildi.

Öte yandan, Şırnak kırsalındaki operasyonların en kapsamlısının yürütüldüğü Kato Dağı bölgesindeki operasyon 20'inci gününe girdi. Toplam 18 çeşit 319 silah, 108 bin 293 mermi, 4 ton patlayıcı ile yüklü miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bölgede, daha önce teröristler tarafından kullanılan çok sayıda mağara da etkisiz hale getirildi.

(Serdar Gükçe /İHA)