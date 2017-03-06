Dev operasyon sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyinde yer alan 18 köyde dün sabah saatlerinde başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyinde yer alan 18 köyde dün sabah saatlerinde başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında bulunan ve terör örgütü PKK tarafından "Ape Musa" yani "Musa Amca" kampı olarak adlandırılan bölgedeki 18 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyona, 7 bin jandarma, 600 özel harekat polisi ve 558 güvenlik korucusu katılırken, 17 helikopter de operasyona havadan destek veriyor. 33 kobra, 35 kirpi, 16 ejder ve 13 Land Rover aracın da katıldığı operasyon çerçevesinde geniş bir alana yayılan güvenlik güçleri, arazi arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. En az 10 gün sürmesi beklenen operasyonda, bugün gasp edilmiş ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 araç ele geçirildi.

Öte yandan, kentte her hafta Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan güvenlik koordinasyon toplantısı da Lice'de yapıldı. Toplantıya, Vali Aksoy'un yanı sıra, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan katıldı.

