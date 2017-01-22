Dev konteynırlar otomobilin üzerine devrildi

Dev konteynırlar otomobilin üzerine böyle devrildi.

Dev konteynırlar otomobilin üzerine böyle devrildi.

Görüntüler Çin'den. Dengeli konulmadığı anlaşılan konteynırlar, oradan geçmekte olan otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada araç adeta kağıt gibi ezilirken, sürücü de hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa saniye saniye kameraya yansıdı.

