Dev kertenkeleyi köpek sanınca...

Bayan garson, köpek sandığı dev kertenkeleyi sürükleyince ortaya bu manzara çıktı.

Bayan garson, köpek sandığı dev kertenkeleyi sürükleyince ortaya bu manzara çıktı.

İnanılmaz olay Avustralya'daki bir restoranda gerçekleşti. Masanın altındaki dev kertenkeleyi fark eden müşteri, çığlığı basınca devreye bayan garson girdi. Ancak burada bir tuhaflık vardı. Şaşkın bayan garson köpek zannettiği kertenkeleyi kuyruğundan tutup sürüklemeye başladı. Bu manzarayı görenler gözlerine inanamazken, bazı müşteriler ise korkudan sandalyelerin üzerine çıktı. Kısa süre kertenkeleyi fark eden genç kız yaptığına inanamazken, bu görüntüler sosyal medyayı salladı.

