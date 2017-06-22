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Dev kağıt ruloları yokuştan yuvarlandı, faciadan dönüldü
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Dev kağıt ruloları yokuştan yuvarlandı, faciadan dönüldü

İstanbul Bağcılar'da tedbirsiz açılan tır dorsesi kapağından yola fırlayan yaklaşık 1 tonluk dev kağıt rulolarının sokakta yuvarlanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 4 aracın maddi hasar aldığı olayda ölen yada yaralanan olmadı.

İstanbul Bağcılar'da tedbirsiz açılan tır dorsesi kapağından yola fırlayan yaklaşık 1 tonluk dev kağıt rulolarının sokakta yuvarlanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 4 aracın maddi hasar aldığı olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Olay, Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yokuş olan sokak üzerine her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan kağıt rulosu dolu tır kenara yanaştı. Boşaltma yapılmak üzere tedbirsiz açılan tır dorsesi kapısından 4 adet kağıt rulosu yuvarlandı. Yuvarlanarak yokuş aşağıya hızla hareket eden rulolar, 1 kişiyi hafif yaralarken 4 araçta maddi hasar meydana getirdi. Rulolar düşerken peşinden koşan vatandaşlar da ilginç görüntüler oluşturdu. Hafif yaralı vatandaşlar olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi.
Dev ruloların yuvarlanma anı kamerada
Her birisi 1 tonluk dev ruloların yuvarlanma anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, ilk önce bir kamyona çarpan rulonun kamyonu sarsma anı ve insanların rulonun peşinden koşma anları görülüyor.
(Volkan Kayalar/İHA)

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