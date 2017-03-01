Dev hortum kamerada

ABD'nin Iowa eyaletindeki tornado böyle görüntülendi.

ABD'nin Iowa eyaletindeki tornado böyle görüntülendi.

Otoyolda seyir halindeki bir sürücü tarafından kayda alan görüntüde, dev hortumun hızla ilerlediği görüldü. Kısa süre içinde yerleşim alanlarına ulaşan tornado bir çok ev ve iş yerini yıkarken, 1 kişinin de ölümüne yol açtı.

