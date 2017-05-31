Dev geminin Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi Pioneering Spirit'in İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlar havadan görüntülendi.

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi Pioneering Spirit'in İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlar havadan görüntülendi.

Çanakkale Boğazı'ndan dün geçerek bu sabah saat 08:00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi 'Pioneering Spirit' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından da geçti. Karadeniz'e doğru yol alan dev gemi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler geminin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Öte yandan İstanbul Boğazı ve Kız Kulesiyle aynı karede yer alan dev geminin görüntüleri kartpostallık bir manzara ortaya çıkardı.

