Dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi 'Pioneering Spirit', İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi geçişi sırasında vatandaşlar selfie çekmek için adeta yarışırken, platform üzerindeki gemi personeli de İstanbul manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi 'Pioneering Spirit', İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi geçişi sırasında vatandaşlar selfie çekmek için adeta yarışırken, platform üzerindeki gemi personeli de İstanbul manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

Çanakkale Boğazı'ndan dün geçerek bu sabah saat 08:00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi 'Pioneering Spirit' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından da geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçtiği sırada kıyıda bulunan vatandaşlar gemiyle selfie çekmek için adeta yarıştı.Bu sırada gemi üzerindeki plalformda bulunan personelde İstanbul manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi. Geminin geçişi sırasında İstanbu Boğazı gemi trafiğine kapatılırken, geçiş nedeniyle tüm vapur seferleri bir süre iptal edildi. Dev gemi ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı. Buradan da gemi geçerken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait altı romorkör ve Sahil Güvenlik botu eşlik etti.Geminin İstanbul Boğazı'nın sırtlarından çekilen görüntüsü büyüklüğünü gözler önüne serdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen gemi Karadeniz'e doğru yol aldı.

(Murat Horoz - Doğan Can Cesur/İHA)