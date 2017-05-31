Dev gemi İstanbul Boğazı'nda

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi 'Pioneering Spirit', İstanbul Boğazı'nda şu sıralarda geçiyor. Dev gemiye altı romorkör eşlik ederken, İstanbul Boğazı geçiş sırasında gemi trafiğine kapatıldı.

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi 'Pioneering Spirit', İstanbul Boğazı'nda şu sıralarda geçiyor. Dev gemiye altı romorkör eşlik ederken, İstanbul Boğazı geçiş sırasında gemi trafiğine kapatıldı.

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan, Rusya'nın Anapa Limanı'na giden 445 metre uzunluğunda, 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı 'Pioneering Spirit' adlı gemi, saat 08:00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Dev gemiye geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait altı romorkön eşlik etti. Aynı zamanda deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de boğazda güvenli önlemi aldı. Kız Kulesi açıklarından geçen dev gemi ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişini tamamladı. Gemi şu sıralarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne seyir ediyor.

Öte yandan, geminin Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğalgaz boru hattı olan Türk Akımı projesinde Karadeniz'den geçecek boru hattı inşaatında çalışacağı öğrenildi.

(Murat Horoz - Mustafa Esen/İHA)