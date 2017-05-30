Dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı boğaz geçişini vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı boğaz geçişini vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan, Rusya'nın Anapa Limanı'na giden 445 metre uzunluğunda, 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı 'Pioneering Spirit' adlı gemi, saat 07.15'te Kuzey Ege'den Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.20'de Çanakkale önlerine ulaşan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-9', 'Kurtarma-10' römorkörleri, 'Kıyı Emniyeti-2' ve 'Kıyı Emniyeti-4' botları, Sahil Güvenlik ve Deniz polisi eşlik etti. Geçiş esnasında, Çanakkale boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Dev geminin boğaz geçişini vatandaşlar da ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

(Utku Yaşar Cüce / İHA)