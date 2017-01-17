Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Dev gemi boğazı kapattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Dev gemi boğazı kapattı

Beşiktaş Tersanesi'ne götürülen Danimarka bayraklı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Beşiktaş Tersanesi'ne götürülen Danimarka bayraklı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
İtalya'nın Gioia Tauro Limanı'ndan onarım için İstanbul'daki Beşiktaş Tersanesi'ne götürülen 366 metre uzunluğunda ve 99 bin 180 groston ağırlığındaki, Danimarka bayraklı 'Gustav Maersk' isimli konteyner gemisi saat 10.00'da Çanakkale Boğazı önlerine ulaştı. Geminin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Dev gemiye geçişi esnasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-6' ve 'Söndüren-7' isimli römorkörler refakat etti.
(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tam 4 bin yıllık mızrak ucu
'Sağlık Bakanlığından 5 bin 541 personel atıldı'
Terör ve şiddete ilginç tepki
İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu
Üzüm bağları sular altında ama üretici memnun
Turkcell: Hesabım uygulaması 14 milyondan fazla indirildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da patlama!Olay yerinden ilk görüntüler
Diyarbakır'da patlama!Olay yerinden ilk görüntüler
Diyarbakır'da polise saldırı: 4 şehit, 2 yaralı
Diyarbakır'da polise saldırı: 4 şehit, 2 yaralı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tam 4 bin yıllık mızrak ucu
Tam 4 bin yıllık mızrak ucu
'Sağlık Bakanlığından 5 bin 541 personel atıldı'
'Sağlık Bakanlığından 5 bin 541 personel atıldı'
Terör ve şiddete ilginç tepki
Terör ve şiddete ilginç tepki
İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu
İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu
Üzüm bağları sular altında ama üretici memnun
Üzüm bağları sular altında ama üretici memnun
Turkcell: Hesabım uygulaması 14 milyondan fazla indirildi
Turkcell: Hesabım uygulaması 14 milyondan fazla indirildi
Sultan 1. Mahmut dönemine ait!
Sultan 1. Mahmut dönemine ait!
Suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı
Suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı
Yaban hayvanları için 180 ton yem bırakıldı
Yaban hayvanları için 180 ton yem bırakıldı
Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı
Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı
'Fenerbahçe soyuluyor'
'Fenerbahçe soyuluyor'
Emre Kılınç Yiğido oldu
Emre Kılınç Yiğido oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English