Dev finalin hakemi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.

Galler'in Cardiff şehrinde 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sırp Milorad Mazic olacak.

