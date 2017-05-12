Dev finalin hakemi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Galler'in Cardiff şehrinde 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sırp Milorad Mazic olacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.